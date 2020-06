Leipzig

In einem Pappkarton hinter einer Sitzreihe wartet die Nachfüllflasche mit Desinfektionsmittel auf ihren Einsatz. Rot-weiß gestreiftes Absperrband verbreitet einen Hauch Baustellen-Atmosphäre und blockiert die meisten Sitzreihen. Und als zur ersten Hauptprobe von „Medea“ im großen Saal des Leipziger Schauspiels der eiserne Vorhang hochgeht, da kann man sich durchaus dabei ertappen, wie man in seinem gedanklichen Flickenteppich der sächsischen Corona-Schutz-Verordnungen nach aktuellen Regelungen für den Schwimmbadbetrieb kramt. Die Bühne jedenfalls wird am Freitag, bei der ersten Premiere am Schauspiel nach der Corona-Schließung, unter Wasser stehen. Nicht tief, aber tief genug, um in dem schwarzen Bühnensee die Bodenlosigkeit erahnen zu lassen, in die sich Medea geworfen fühlt.

Medea aus Kolchis, die aus Liebe zu Iason die Heimat verriet und ihrerseits von ihm verraten wird. Die zwischen kalkulierter Rache und dem irrationalen Bedürfnis, Schmerz mit Schmerz zu tilgen, die gemeinsamen Kinder mit Iason tötet. Der Stoff, die 2400 Jahre alte Tragödie von Euripides, bleibt modern und wurde immer wieder neu verhandelt und gedeutet, nicht nur auf den Theaterbühnen.

Ende März sollte Markus Bothe – am Schauspiel bekannt durch seine Sommertheater-Inszenierung „Gefährliche Liebschaften“ vor zwei Jahren am Gohliser Schlösschen – „Medea“ auf die Bühne bringen. Mit Anne Cathrin Buhtz als Medea, und Dennis Petkovic als Iason, Ellen Hellwig tritt als Bote auf. Nach fünf Probenwochen musste das Team kurz vor der Premiere abbrechen – um es recht kurzfristig an die neuen Bedingungen anzupassen. Erst seit 18. Mai wird unter Hygiene-Auflagen wieder geprobt. Und Intendant Enrico Lübbe hatte mehrfach betont, dass es schwerer sei, ein bereits begonnenes Konzept zu überarbeiten, als bei Null zu beginnen.

Viele Szenen hatten mehr Nähe

„Es ist natürlich ein komisches Gefühl, wenn man kurz vor dem Ziel anders abbiegen muss“, sagt Bothe. „Die Spielszenen hatten eine ganz andere Nähe.“ Kernelemente wie das Glashaus von Bühnenbildnerin Kathrin Frosch, das wie eine Insel markant auf der Drehbühne kreist, standen bereits im Grundkonzept. „Aber es wurde ganz anders damit umgegangen, wer sich darin wie bewegt“, so Bothe, der entgegen der eigenen Handschrift viel statischer inszenieren muss.

Es verändern sich nicht nur die Spielszenen. Auch hinter der Wand des engen Hauses müssen die Schauspieler mühsam Bewegungsabläufe einhalten, um sich nicht zu nahe zu kommen. „Wir nennen es Corona-Ballett“, sagt Bothe.

Hinter der Bühne gelten ähnliche Regeln. Von links treten die Schauspieler auf, rechts agiert die Technik. So lassen sich Arbeits-Teams trennen, um mögliche Infektionsketten kurz zu halten. Der Regisseur wiederum darf während der Proben nicht einfach auf die Bühne steigen.

Für die Inszenierung wurden einige technische Effekte eingedampft. Bothe setzt nach der theaterfreien Zeit bewusst auf eine puristischere Gangart, will die Schauspieler und ihre unmittelbare Wirkung in den Vordergrund rücken, um Theater von der Bildschirmerlebnissen der Corona-Zeit abzugrenzen.

Ohne Kompromisse geht es dabei nicht. Das Team, verrät der Regisseur, habe intensiv diskutiert, ob man unter den gegebenen Umständen zu einem befriedigenden Ergebnis gelangen könne. „Ich hatte letztlich den Eindruck, dass alle versucht haben, aus der Situation auch positive Energie zu ziehen.“

Bothe hofft, dass das Publikum nicht über die Einschränkungen nachdenkt, über Bühnensituationen stolpert, in denen die Akteure wie Magneten mit einander abstoßenden Polen umeinander herumspielen. „Es muss für sich funktionieren“, sagt der Regisseur. Doch schon allein durch den vergleichsweise leeren Saal, werde das Theatererlebnis ein anderes sein. „Das können wir noch gar nicht antizipieren.“

Nur 108 statt 670 Besucher passen in den Saal

Ende Mai geisterte ein Bild des Berliner Ensembles durch die Feuilletons: Im Parkett stehen nur noch vereinzelte Sitze, der Saal gleicht einem maroden Gebiss. Am Schauspiel achtet man weniger radikal auf die Abstände: Zwischensitze werden abgedeckt. Letztlich bleibt eine Kapazität für nur noch 108 anstatt 670 Zuschauer. Bothe findet die Lösung des Berliner Ensembles durchaus charmant: Man gelangt unbeschwerter zum Platz und hat mehr Raum – so lasse sich die Situation auch als Privileg empfinden. „Es entsteht nicht der Eindruck, es sei schlecht verkauft.“

Das ist bei „Medea“ nicht der Fall. Die Premiere ist ausverkauft und für die Aufführung am Samstag sind nur noch Restkarten erhältlich. Zusätzlich wird am Sonntag gespielt. Die Entscheidung, auf die geringere Platzkapazität mit mehreren Aufführungen in Folge zu reagieren, hatte Lübbe bereits im Mai verkündet.

Für das Publikum richtet das Schauspiel ein Leitsystem ein. Auf dem Weg im Haus muss zwingend ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Und wegen der Abstandsregeln könnte der Einlass trotz geringerem Besucheraufkommen länger als bisher dauern.

Neben „Medea“ plant das Schauspiel für die laufende Spielzeit noch zwei weitere Premieren. Jeweils in der Residenz sollen „The Big Sleep“ (19. Juni) und „Last but not last“ (7. Juli) zur Premiere kommen.

Von Dimo Rieß