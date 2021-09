Leipzig

Die Freude ist noch immer groß, „endlich“ wieder beisammensein zu können, wenn auch in einer luftigen Sitzordnung, die eher eine Performance erwarten lässt als eine Preisverleihung. Tatsächlich gibt es beides an diesem Abend in der Villa Ida.

Hier hat die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig am Donnerstag einen Literaturpreis und zwei Radiopreise verliehen, die sonst am 24. Februar und im Frühjahr überreicht werden: den Erich-Loest-Preis an Ulrike Almut Sandig, den Axel-Eggebrecht-Preis an Walter Filz und den Günter-Eich-Preis an Paul Plamper. Jeweils mit 10 000 Euro dotiert.

„Verdeckte Sparmaßnahmen“

Die drei Preisträger Paul Plamper, Ulrike Almut Sandig und Walter Filz am Donnerstagabend in der Leipziger Villa Ida. Quelle: Christian Modla

Plamper nutzt die Gelegenheit für einen Weck- und Warnruf. Denn nicht nur das Beisammensein und ein paar Grundrechte sind unter Verlusten zu verbuchen. Auch Kultur. Für Plamper konkret: die Hörspielkultur, einst gut aufgehoben bei den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Das Hörspiel sei bedroht, sagt der 1972 in Ulm geborene Regisseur und Autor, „es brechen Sendeplätze weg“, Wiederholungen haben „massiv zugenommen“, eine Verlegung ins Internet könne das auch finanziell nicht auffangen. War das Hörspiel als „grenzfreies Experimentierfeld“ zu erleben, führten nun „verdeckte Sparmaßnahmen“ in eine Zukunft mit „Routine und Kommerzalltag“. Es brauche aber „Zeit und finanzielle Spielräume“, um Risiken einzugehen.

„Wenn das so weitergeht, werden Sie hier niemanden mehr auszeichnen können“, sagt Plamper mit einem „Pardon für den Downer“ in Richtung des Geschäftsführenden Vorstands der Medienstiftung, Stephan Seeger, und des Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Leipzig, Harald Langenfeld.

Ulrike Almut Sandigs Poesie

Der hat eben noch das Vorbild Günter Eich zitiert: „Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt!“ Plamper wie auch Walter Filz hätten mit ihren Radio-Arbeiten das Repertoire der Gattungen Hörspiel und Feature „entstaubt“ und „vielgesichtig und stetig erweitert“, so Langenfeld. Filz, inzwischen beim Südwestrundfunk fürs Hörspiel zuständig, versichert Plamper: „Wir sehen das!“

Der 62-Jährige wird für sein Gesamtwerk geehrt. Was ebenso auf die Lyrikerin und Performerin Ulrike Almut Sandig zutrifft, die den Erich-Loest-Preis nämlich ausdrücklich nicht nur für ihr Roman-Debüt „Monster wie wir“ (Verlag Schöffling & Co.) erhält. Dennoch hebt der scheidende Juryvorsitzende Hartwig Hochstein hervor, mit welch feinfühliger, poetischer Sprache die 1979 in Großenhain Geborene darin politische Verhältnisse beschreibt und damit dem Andenken Loests (1926–2013), den „großen schriftstellerischen Sohn der Stadt“, so Langenfeld, „überaus gerecht“ werde. Sandig bedankt sich mit einer Performance, in der sie und Grigory Semenchuk Poesie, Video, Musik verbinden. Live. Endlich wieder.

Von Janina Fleischer