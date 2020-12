Leipzig

Die Autorin Ulrike Almut Sandig wird mit dem Erich-Loest-Preis geehrt. Vergeben wird die Auszeichnung von der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig im Andenken an den Leipziger Schriftsteller und Ehrenbürger Erich Loest (1926–2013), sie ist mit 10 000 Euro dotiert und wird zum dritten Mal verliehen.

Bisherige Preisträger waren Guntram Vesper (2017) und Hans Joachim Schädlich (2019). Die Verleihung ist für den 24. Februar im Mediencampus Villa Ida geplant, teilte die Medienstiftung am Donnerstag mit.

Auseinandersetzung mit Verlust und Verschweigen

Sandig wurd nicht nur, aber auch für ihren Roman „Monster wie wir“ (Schöffling & Co.; 240 Seiten, 22 Euro) gewürdigt. Der spielt zum großen Teil in den späten Jahren der DDR, die Schriftstellerin erzählt von Missbrauch, von Gewalt gegen Menschen und Ideen. Die Jury begründet ihre Entscheidung mit einer „fulminanten, literarisch anspruchsvollen Auseinandersetzung mit dem brisanten, über den Tag hinaus weisenden Thema des Missbrauchs und sexualisierter Gewalt in der Familie“.

Die Schriftstellerin erhalte den Erich-Loest-Preis jedoch „ausdrücklich nicht nur für ihr kraftvolles Roman-Debüt, sondern zugleich für ihr gesamtes, schon gewichtiges und bisher überwiegend von Lyrik geprägtes Werk“, erklärt Hartwig Hochstein, Vorsitzender der Jury. „Die Auseinandersetzung mit Gewalt, Verlust und Verschweigen verbindet Ulrike Almut Sandig mit dem Namensgeber unseres Preises Erich Loest“, sagt Stephan Seeger, Geschäftsführender Vorstand der Medienstiftung.

Demokratischer Diskurs

Der Preis würdigt Autoren, die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in Deutschland nicht nur beschreiben, sondern den demokratischen Diskurs mitgestalten. Ulrike Almut Sandig lebt heute in Berlin. Geboren wurde sie 1979 in Großenhain und hat am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert.

Seit ihrem Debüt „Zunder“ (2005, Connewitzer Verlagsbuchhandlung) veröffentlicht sie Gedichte („ich bin ein Feld voller Raps verstecke die Rehe und leuchte wie dreizehn Ölgemälde übereinandergelegt“), Hörspiele („Unter Wasser“) und Geschichten („Flamingos“) und erhielt zahlreiche Preis. Zudem war sie Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift „Edit“.

Für ihre öffentlichen musikalischen Auftritte arbeitet Sandig eng mit Komponistinnen und Filmemachern zusammen, beispielsweise mit dem ukrainischen Rapper und Dichter Grigory Semenchuk, mit dem sie das Album „Landschaft“ veröffentlicht hat (Schöffling & Co.)

Ulrike Almut Sandig: Monster wie wir. Roman. Verlag Schöffling & Co.; 240 Seiten, 22 Euro Quelle: Schöffling & Co.

Von Janina Fleischer