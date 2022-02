Leipzig

Bunte Lichter, Kunstnebel, Musik und eine optimistisch strahlende Frau mit großen Gesten. Ordentlich Showdown-Brimborium fährt die Premiere „Megacorp: Freedom of Choice“ zu Beginn auf am Freitagabend in den Cammerspielen. Das Publikum ist da längst schon eingeschworen auf diesen fiktiven Konzern dank persönlicher Begrüßung und einer Art Mitgliedsausweis um den Hals. Megacorp umarmt alle mit einem Lächeln – bis sie keine Luft mehr bekommen.

Anna-Karoline Schiela gibt in diesem Theatersolo die Megacorp-Vetreterin, erzählt jedoch erstmal nur von sich. Von einer gewissen Geschäftstüchtigkeit im Jugendalter. Und von ihren Bemühungen, die Welt zu retten, nicht zuletzt mit Demos gegen eben jenen Konzern, für den sie jetzt auf der Bühne steht. Das wendige System Kapitalismus vereinnahmt bekanntlich alles, selbst antikapitalistische Protestkulturen. Die Theatermacher Peter Thiers (Text) und Sören Zweiniger (Konzept) verdichten diese Erkenntnis und all die absurden Auswüchse der Konzern-Rhetorik Gegenwart mit satirischem Geschick in ihrem Stück. Wer eben noch gegen Megacorp auf die Straße ging, wird instrumentalisiert und findet sich auf einmal auf Konzern-Seite wieder.

Der Monolog kopiert und dechiffriert gängige Werbe-Worthülsen, das sogenannte Storytelling, das der Imagebildung dient. Die Konzern-Botschaft wird mit der Geschichte eines realen Menschen verknüpft, um mehr Identifikations-Potenzial zu schaffen. Die Inszenierung baut dieses Muster nach und lässt eine junge Frau aus ihrem Leben erzählen. So entsteht eine gelungene Satire auf luftleere Konzern-Rhetorik, wertlose Güte-Siegel oder das Abwälzen von Verantwortung. Letzteres perfektioniert Megacorp mit seiner „Freedom of Choice“-Kampagne. Konsum macht die Welt besser – vorausgesetzt, man konsumiert solidarisch. Das heißt in der Megacorp-Logik: Du kannst dir die Miete leisten? Dann zahl doch etwas mehr für die, die es nicht können. Im gleichen Atemzug wird argumentiert, warum das Unternehmen die Mieten aus Marktgründen nicht selbst sozial anpassen kann. Der einzelne und sein moralisches Gewissen lassen die Kassen des Konzerns klingeln.

Schiela spielt mit Business-Lächeln und einstudierter Geste. Zugleich mit auffälligen Pausen im Sprechfluss. Ob bewusst oder unbewusst – es wirkt, als verrate sich hier ein innerlicher Zwiespalt, als sei sie selbst nicht restlos überzeugt von der Megacorp-Botschaft. Womit sich früh andeutet, was passieren wird: Die Megacorp-Vertreterin verheddert sich in den moralischen Fallstricken des Unternehmens und wird vom gnadenlosen Konzern ausgespien und zertrampelt. Eine eindeutige Schlussbotschaft einer auch handwerklich bis zum Werbe-Jingle und dem bunt leuchtenden M hinter dem Rednerpult gelungenen Produktion.

Von Dimo Rieß