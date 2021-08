Leipzig

Bühnennebel. Und dann das Geräusch, das man gern von den die Leipziger Parkbühne umgebenden Wiesen des Clara-Zetkin-Parks hören würde. Aber das Gezirpe der Grille kommt vom Band aus den Lautsprechern. Fortuna Ehrenfeld stimmen im einheitlichen Karo-Pyjama-Look die ersten Töne an. Und als Rainald Grebe kurz darauf ans Mikrofon tritt und „Meganice Zeit“ singt, geht der Platzregen los und trommelt in den eingängig-schwelgerischen Refrain: „Die Sonne scheint wie Jennifer Lopez.“ Von wegen. Und: „Es wird eine meganice Zeit.“ Mal sehen.

Sonst reißt Grebe die Witze selbst vor seinen Konzerten. Oft minutenlang bevor er sich ans Klavier setzt und das erste Lied singt. Er brilliert quasi als seine eigene Vorband. Am Freitagabend setzt das Wetter den ersten Gag bei „Popmusik“, dem Konzert zum gleichnamigen Album Grebes, vorgestellt an der Seite der dreiköpfigen Band Fortuna Ehrenfeld.

Nur einen älteren Song streut Grebe ein in die erste Konzerthälfte: „Single in Berlin“. Ansonsten geht es Schlag auf Schlag durch das neue Album. Das ist das erste, was auffällt. Die langen kabarettistischen Zwischenmoderationen, das komödiantische Entlanghangeln an einem Thema, sonst fester Bestandteil der Grebe-Abende, fallen weg.

Rock-Akkorde verwandeln sich in NDW-Sound

Martin Bechler, Produzent des Grebe-Albums und Fortuna-Ehrenfeld-Frontmann, biegt kurz auf die Hard-Rock-Auffahrt mit der E-Gitarre. Dann verrutschen die Rock-Akkorde und lassen den NDW-Sound der 80er auferstehen. „Zieh’ Schuhe an mit Klick, und schick sie dann zurück“, singt Grebe mechanistisch zum tickenden Rhythmus, zeichnet den Menschen als Klick-Roboter im Internetzeitalter. Die Schirme über dem Publikum wippen.

Aus einem „Hallelujah“-Cover schält sich langsam der Song „Die Tournee“ heraus, bestimmt von glockigen Keyboardklängen. Grebe singt: „Was für ein Programm. Wenn ich sterbe, singe ich weiter als Hologramm.“ Fortuna Ehrenfeld legen den Pop-Klassiker „Easy like Sunday Morning“ mit der Stimme von Keyboarderin Jenny Thiele darüber. Soundflächen verschwimmen und gleiten über zur „Flugbegleiterin“, Grebes Song über den letzten Flug einer Stewardess. „Keine Lust mehr auf Barcelona.“ Das Thema Vergänglichkeit liegt in der Luft.

Aus der Melancholie wecken hämmernde Elektro-Sounds und führen in den vermutlich ersten Song der Popgeschichte über den Calvinismus. Auch hier gibt wie in „Der Klick“ der Rhythmus den Inhalt vor. „Ich bin ein Macher“, singt Grebe. Es folgt „Wissenschaft ist eine Meinung“. Im Video dazu fällt Grebe ein Aluhütchen vom Kopf. Beim Live-Konzert ist auch ohne Bilder klar, was gemeint ist. „Wissenschaft ist eine Meinung, die muss jeder sagen dürfen“, säuselt der Refrain ironisch.

Grebe vereint eingängige Refrains und scharfe Botschaften

Manche der aktuellen Songs wirken zwar entschlackt, einen Hauch gradliniger. Aber im Kern bleibt Grebe-Pop textdominant, der Zugriff kabarettistisch. Egal ob es um Klicks, Klimawandel oder konstruierte Parallelwirklichkeiten von Verschwörungstheoretikern geht. Grebe greift – aber da steht ja noch ein kleines Keyboard unscheinbar am Bühnenrand – nicht selbst in die Tasten. Er singt zum vielseitigen Indie-Popsound der Band zwischen tatsächlich sehr poppigen, harmonischen Keyboard-Flächen, E-Gitarre und Elektro-Spielerein. Aber man hört zu. Und singt mit. Eingängige Refrains und scharfe Botschaften schließen einander nicht aus wie in „Meganice Zeit“.

„Wir fahren wieder auf Tournee durch die BRD“, heißt es da. Zwischen Metapher und Klartext beobachtet Grebe den Zustand des Landes, stolpert über Plakate am Straßenrand und Gaulands Vogelschiss-Vergleich. Und fängt die schleichende Veränderung des gesellschaftlichen Klimas ein. „Früher waren das ein paar Verrückte, die waren besoffen oder dement. Die saßen in der Bahnhofsmission, heute sitzen die im Parlament.“

Fortuna Ehrenfeld sind mehr als nur Begleitband. Nicht nur, weil Bechler als Produzent den Sound verantwortet. Dem Trio bleibt Raum für eigene Songs, für einen kleinen Ausflug in das in diesem Sommer veröffentlichte Album „Die Rückkehr zur Normalität“.

„Ich bin ein Klammermensch geworden.“

Die klare Struktur löst sich auf in der zweiten Konzerthälfte. Alte Grebe-Songs, teilweise nur einzelne Strophen – „Ich bin der Präsident“, „Ich fühle mich, wie Franz Beckenbauer kocht“, „Ich wär’ jetzt gern in Nordkorea“ – und bekannte Pop-Nummern überlagern und durchdringen sich. Das Konzert verliert sich in eine Art Erinnerungsreise, verfremdet wie im Traum durch den neuen Sound. Und man weiß nicht, ob Grebe, inzwischen 50, nachdenklich das eigene Oeuvre vermisst oder nur ein Spiel treibt mit dem Publikum, das nach den alten Songs giert. Wie kaum ein Künstler sonst hat es Grebe geschafft, die Gegenwart gleichermaßen pointiert, poetisch und scharfsinnig zu vermessen, den Zeitgeist in Zeilen zu packen, die im Gedächtnis bleiben. Und im Gefühl. Hymnen auf Generationen, Epochen, Bundesländer sind entstanden. „Ich bin ein Klammermensch geworden“, scherzt Grebe. Wenn sein Name genannt werden, stehe immer „Brandenburg“ in Klammern dahinter.

Und dann narrt er das Publikum und schafft das, was sonst eher eine Frage der theoretischen Physik ist. Kann etwas sein und gleichzeitig nicht sein? Kann man einen impliziten Publikumswunsch erfüllen und ihn gleichzeitig verweigern? Grebe lümmelt sich feixend in den Sessel. Und Jenny Thiele interpretiert sein „Brandenburg“.

Wenn Grebe sich während der Zugabe doch noch selbst an die Tasten setzt und zum Album zurückkehrt und unter anderem „Eis“ auftischt, hat der Regen längst aufgehört. Man kann sogar Sterne sehen. Welch meganice Zeit.

Von Dimo Rieß