Mehr Fragen als Antworten: Jens Balzer und Sebastian Krumbiegel sprechen über „Pop und Populismus“

„Ich habe wirklich keine Antwort darauf“, sagt Sebastian Krumbiegel. Der Musiker sagt das öfter an diesem Abend. Und Kulturautor Jens Balzer sieht es ähnlich. Beide sind ins Literaturhaus Leipzig gekommen, um über „Pop und Populismus“ zu sprechen.

Dies ist der Titel eines Buches, in dem Balzer über „Verantwortung in der Musik“ schreibt, die Verantwortung der Künstler für ihr Werk und dessen Rezeption. Ein geeignetes Thema für die Reihe „Einmischen!“, mit der am Donnerstag im lauschigen Garten hinter dem Haus des Buches die Kontroverse gesucht wurde.

Gefunden allerdings wurde sie nicht. Das liegt daran, dass Balzer und Krumbiegel im Wesentlichen einer Meinung sind und mit gleicher Haltung durchs Leben gehen. Zwar gibt es einen Unterschied, doch der taugt nicht zum Streit.

Kaum Widerspruch

Ausgangspunkt ist die These, dass der Mainstream sich nach rechts verschoben hat. Dass rechtspopulistische Bands, Sänger und deren Texte die Hitparaden anführen, dass sich im Pop und anderen Genres ein „faschistoides Segment“ gebildet hat. Dass rassistische, antisemitische und sexistische Stereotype beispielsweise im Hip Hop kaum Widerspruch provozieren – frei nach dem Motto: Was man nicht mehr sagen darf, das lässt sich doch noch rappen. Dass all das nicht allzu viele zu stören scheint. Balzer liefert dazu Beispiele von Frei.Wild über Andreas Gabalier bis Farid Bang, er besticht in seiner Bestandsaufnahme mit Wissen, das es ihm ermöglicht, einzuordnen und auch mal zu relativieren.

MDR-Musikredakteur Hendryk Proske lenkt in seiner Rolle als Moderator den Gedankenaustausch auf Fragen nach Tabus, kulturellen Traditionen oder danach, warum es selten zum Eklat kommt wie 2018 bei der Verleihung des „Echo“-Preises an Farid Bang und Kollegah.

„Ich bin, wie ich bin“

Es geht um sinkende Hemmschwellen in aggressiver Rhetorik und das eigene Verhalten bei Entzauberung früherer Idole. Balzer fährt Linien der Beeinflussung nach und erklärt die Fragmentierung des Publikums.

Im Unterschied zu ihm argumentiert Krumbiegel autobiographisch. „Ich bin, wie ich bin“, sagt er, dass er Haltung zeige, ein Freund des Grundgesetzes sei, ein Suchender. „Die Antworten müssen wir suchen, die haben wir noch nicht“ Darin sind sich beide einig. Keine Antwort zu wissen, ist besser, als keine Fragen zu haben. Sie zu stellen, gehört zur eingangs erwähnten Verantwortung.

Von Janina Fleischer