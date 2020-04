Mehr Lärm, bitte!

Leipzig

Sonn- und Feiertage erkennt man am Geräusch. Vor allem in der Stadt. Zumindest in ihren dicht bewohnten Quartieren. Da sind Stille und Lärm in einer Mischung zu hören, wie es sie an gewöhnlichen Wochentagen nicht gibt. An Wochentagen mulmt ein Brei aus Straßenverkehr und Bauarbeiten. Sonn- und Feiertage aber beginnen mit Töpfeklappern und enden mit Grillparty.

So war das, und es galt als störend. Wenn früh ganz in der Nähe die Bohrmaschine angeworfen wird, wenn am frühen Nachmittag der Nachwuchs Instrumente quält, deren akustischer Beitrag auf einer Skala von 1 (angenehm) bis 10 ( Folter) stets bei 11 liegt. Und immer sind es Blas- oder Streichinstrumente.

Anzeige

Fluglärm gegen lauter Stille

Halten die Eltern es selbst nicht mehr aus, werden die Kinder auf den Hof gejagt, wo sie wahlweise das WM-Finale 2014 nachspielen oder sich in Puppenkinderziehungsfragen nach familiärem Vorbild entzweien. Es ist die Fortsetzung des Alltags mit schrilleren Stimmen, und es ist: herrlich!

Das wusst man bis vor kurzem noch nicht, jetzt weiß man es. Herrlich, wenn die Morgenstille im Internierungsgebiet endlich vom Trompetenspiel eines entfernten Nachbarn unterbrochen wird, wenn gegen Mittag jemand erfrischend viele Anläufe braucht, einen Nagel in die Wand zu schlagen, wenn durch geöffnete Fenster Volksmusik Kontakt sucht zum Gemeinschaftsohr.

Denn aus der Solitärgemeinschaft soll ja eine Solidargemeinschaft geworden sein, hört man. Da könnte ein Radioprogramm ausschließlich mit Nachbarschaftsgeräuschen gut Quote machen. Gern etwas Fluglärm im Nachtprogramm. Hauptsache Lärm um viel Nichts.

Von Janina Fleischer