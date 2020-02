Mehr Leit als Kultur

Leipzig

Die Debatte um eine Leitkultur ist ein seltsamer alter Knochen, der alle paar Jahre von konservativen Politikern neu ausgekocht wird. Jetzt hat ihn der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor gefunden. Der 27-Jahrige, der sich für den CDU-Vorsitz in Mecklenburg-Vorpommern bewirbt, bekommt damit, wie immer, wenn wieder einer daran herumkaut, viel Ärger – aber natürlich auch viel Aufmerksamkeit.

Hausordnung für Menschen aus verschiedenen Kulturen

Am Beginn der Begriffsgeschichte steht ein durchaus progressiver Ansatz: 1996 hatte der Politologe Bassam Tibi einen Beitrag veröffentlicht, in dem er auf Europa bezogen schrieb: „Die Werte für die erwünschte Leitkultur müssen der kulturellen Moderne entspringen, und sie heißen: Demokratie, Laizismus, Aufklärung, Menschenrechte und Zivilgesellschaft.“ Tibi sieht in Leitkultur „eine Hausordnung für Menschen aus verschiedenen Kulturen in einem werteorientierten Gemeinwesen“.

Eine Hausordnung, die auf einen Bierdeckel passt

Friedrich Merz, der ja schon bei der Steuererklärung eher kleinformatig dachte, verengte den Grundgedanken dann 2000 auf eine spezifisch deutsche Leitkultur, der sich Zuwanderer anzupassen hätten. Seither ist es immer mehr um „Leit“, als „Kultur“ gegangen, wirklich verdaut wurde die Sache nie. 2005 würgte Norbert Lammert, 2007 Norbert Pofalla, 2010 Alexander Dobrindt das Thema wieder hoch.

„Wir sind nicht Burka“

2017 brachte Thomas de Maizière die Debatte dahin, wo sie ursprünglich hergekommen sein könnte, in die „ Bild am Sonntag“. Dort räsonierte er unter anderem über das Händeschütteln und ließ seine Ausführungen in dem Satz „Wir sind nicht Burka“ kulminieren.

Was aber sind wir? Vielleicht sollte man die Frage nicht schon wieder einem überlassen, der in seiner Partei noch etwas werden will.

Von Jürgen Kleindienst