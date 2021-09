Mehr Mut zur Leidenschaft: Leipziger Band DeGuy stellt ihr zweites Album vor

Leipzig

Es sind bekannte Bilder: die Hochhausschluchten von Grünau, verlassene Bahngleise in Plagwitz, der Markkleeberger Agra-Park. Doch dazwischen wird das Leipziger Panorama aufgebrochen von einem beinahe surrealistisch anmutenden Bankett königlich gekleideter Menschen in der Natur. Willkommen in der wilden Welt von DeGuy!

Der israelische Wahl-Leipziger, bürgerlich Guy Aud, hat für das Video zu „Like a King“, der ersten Auskopplung aus seinem zweiten Album „Plastic World“ kaum Kosten und noch weniger Mühen gescheut. Nachdem es auf der ersten Scheibe „Done“ noch vor allem um seinen Abschied von der Basketball-Karriere gegangen war (wegen der er 2016 ursprünglich in die Messestadt gekommen war), kümmert sich der 32-Jährige aus Jerusalem auf Platte Nummer zwei weniger um persönliche Themen als um grundlegende Kulturkritik im Angesicht der modernen Welt.

Mut zur Leidenschaft

„Unsere Werte sind manchmal schief“, erklärt Aud in perfektem Deutsch, „Und ich frage mich: Machen wir wirklich das, was wir machen wollen, oder nur das, was wir machen müssen?“ Mit „Plastic World“ wolle er den Menschen Mut machen, mehr ihren Leidenschaften nachzugehen: „Man kann im modernen Leben auch seinen Spirit verwirklichen.“

Auch musikalisch hat sich DeGuy seit „Done“ weiterentwickelt. War es damals noch ein Quartett, bestehend aus Aud als Sänger und Gitarrist plus Bassist, Pianist und Schlagzeuger, besteht die Band mittlerweile aus sechs Musikern in wechselnder Besetzung. Der Multiinstrumentalist Aud lernt zudem, immer neue Geräte zu bedienen und demonstriert dies auch bei den häufigen Auftritten von DeGuy im Leipziger Raum – und darüber hinaus. Zuletzt trat die Kapelle in Travemünde an der Ostsee beim dortigen Streetfood-Festival auf.

„Ein bisschen mehr nach vorn“

Dennoch weist Guy Aud darauf hin, dass alle Mitglieder gleichberechtigte Teile der Band sind, auch wenn deren Name mal ursprünglich aus seinem entstanden ist. Inzwischen sei jeder durch die vielen Liveshows der vergangen Jahre immer besser an seinen Instrumenten geworden, was man auf „Plastic World“ höre. Und tatsächlich ist es musikalisch auch deutlich abwechslungsreicher als „Done“, das sehr ruhig und Akustikgitarren-lastig daherkam. „Die neue Platte geht schon ein bisschen mehr nach vorn“, sagt der DeGuy-Frontmann.

Erstmals live davon überzeugen können sich Leipziger und Zugezogene bei der großen Record-Release-Party am 25. September in der Nato am Südplatz. Und auch für die dritte Scheibe hat Guy Aud schon Pläne: „Das wird ein Partyalbum“, verkündet er mit einem lauten Lachen in der Stimme.

Info: Record Release: 25. September, 20.30 Uhr in der Nato

Von Christian Dittmar