Leipzig

Zehn Theatermacherinnen hat die Stadt Leipzig bisher mit dem Caroline-Neuber-Preis ausgezeichnet. Alle zwei Jahre wurde er seit 1998 vergeben – bis er im vergangenen Jahr etwas nebulös aus dem Kulturkalender verschwand. Die Konzeption des Preises werde überarbeitet, ließ damals auf Anfrage das Kulturamt in knappen Worten verlauten. Inzwischen ist klar, wohin die Neuausrichtung führen soll: „Wir sind auf einem guten Weg, demnächst eine Vorlage in den Stadtrat einzureichen, in der wir vorschlagen, den bisherigen Caroline-Neuber-Preis in ein Arbeitsstipendium umzuwandeln“, sagt Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke.

Im kommenden Jahr soll der neu geschaffene Neuber-Preis erstmals vergeben werden und den bisherigen zweijährigen Turnus wieder aufgreifen. „Das Arbeitsstipendium mit einem Aufenthalt in Leipzig bietet einer darstellenden Künstlerin die Gelegenheit, ein Projekt mit mehr Ruhe und Zeit zu entwickeln“, sagt Jennicke. Im oft hektischen Projektbetrieb der freien Theaterszene entsteht damit ein Raum, der auch längere Recherche- und Konzeptionsphasen erlaubt.

Ursprünglich waren vor allem Lofft und Schauspiel im engen Austausch mit der Stadt an Überlegungen zu einer Neuausrichtung beteiligt. Inzwischen sind auch Oper, Theater der Jungen Welt, Schaubühne Lindenfels, Westflügel und das Tanz- und Theaterfestival Euro-Scene mit im Boot. Die Institutionen haben sich gemeinsam mit Jennicke auf das neue Konzept verständigt. „Es besteht eine große Bereitschaft der freien und städtischen Institutionen der darstellenden Kunst, daran mitzuwirken“, so die Kulturbürgermeisterin.

Vorschlagsrecht für Theater

Künftig sollen die Theater ein Vorschlagsrecht für die Preis-Kandidatinnen erhalten. Ebenso ist das Engagement der Häuser gefragt, um das Arbeitsstipendium umzusetzen. Es soll sich nach den Bedürfnissen der jeweiligen Stipendiatin richtet, wie Lofft-Leiterin Anne-Cathrin Lessel mit einem anschaulichen Beispiel illustriert. „Es ist möglich, dass es sich bei der Preisträgerin um eine Kostümbildnerin handelt.“ Das führe zu einer ganz anderen Art von Stipendium, als bei einer Regisseurin oder Tänzerin. Welches Theater sich jeweils als bester Ort für die Arbeitsphase und eine sich eventuell anschließende Präsentation oder Aufführung eignet, muss im Einzelfall entschieden werden.

Bislang wurde der Preis im März vergeben, geknüpft an den Geburtsmonat von Caroline Neuber und zuletzt jeweils verbunden mit Gastspielen der ausgezeichneten Theatermacherinnen im Schauspiel. Auch der Termin ändert sich: Ab 2020 wird die Preisträgerin wohl erst jeweils im November im Rahmen der Euro-Scene bekannt gegeben werden. Entsprechende Überlegungen bestätigt Festival-Direktorin Ann-Elisabeth Wolff, 2008 selbst Neuber-Preisträgerin. Die Vergabedetails sind aber noch nicht festgezurrt.

Höhere Strahlkraft

Das Stipendium und der neue Vergaberahmen sollen künftig unter anderem für eine höhere Strahlkraft des Preises sorgen. Zuletzt soll die Stadt, die die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung finanziert, mangelnde überregionale Öffentlichkeitswirksamkeit beklagt haben.

Der Preis erinnert an Caroline Neuber, 1697 in Reichenbach im Vogtland geboren und 1760 im heute zu Dresden gehörenden Laubegast gestorben, die als Schauspielerin und Theaterreformerin wirkte. 1727 erhielt sie das sächsische Privileg, ein festes Theater führen zu dürfen, das in Leipzig im Haus „Großer Blumeberg“ am Brühl errichtet wurde. Sie bezahlte Schauspieler und trat auch weiterhin selber auf. Die Neuberin, wie sie auch genannt wurde, brachte im Gegensatz zum höfischen Theater bürgerliche Themen auf die Bühne, setzte sich über Theaterkonventionen hinweg und verbannte etwa die Figur des Hanswurst.

Monika Gintersdorf letzte Preisträgerin nach altem Format

Mit dem bisherigen Neuber-Preis ehrte die Stadt bislang „weibliche Theaterschaffende aus dem deutschsprachigen Raum, deren Wirken im Sinne der Schauspielerin und Theaterprinzipalin Maßstäbe gesetzt hat“, wie es auf der Homepage der Stadt heißt. Zu den Preisträgerinnen gehören die Schauspielerin Jutta Hoffmann, die Regisseurin Konstanze Lauterbach, die ehemalige Intendantin des Berliner Hebbel-Theaters Nele Hertling und die Choreografin Sasha Waltz. Wenn der Stadtrat im Herbst den Weg für das Arbeitsstipendium frei macht, dann bleibt Monika Gintersdorf letzte Preisträgerin nach altem Format. 2016 wurde die Theatermacherin ausgezeichnet, in deren Projekten immer wieder deutsche und afrikanische Künstler gleichberechtigt zusammenarbeiten.

Von Dimo Rieß