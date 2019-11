Leipzig

Für den Preis der Leipziger Buchmesse 2020 haben die Verlage 402 Werke eingereicht. Themen und Formen der Bewerbertitel spiegelten die Stimmung der Gegenwart wider, sagte der Vorsitzende der siebenköpfigen Jury und Feuilletonist der „ Süddeutschen Zeitung“, Jens Bisky, am Donnerstag. In den Büchern gehe es „um mögliche Zukünfte, Untergänge und Aufbrüche“, erklärte er.

Die Auszeichnung wird seit 2005 traditionell am ersten Tag des viertägigen Frühjahrstreffs der Buchbranche in Leipzig verliehen. Im kommenden Jahr ist das der 12. März. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Die Sieger der drei Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung erhalten je 15.000 Euro, dazu kommen jeweils 1000 Euro für die Nominierten. Die in der Regel fünf Nominierten jeder Kategorie werden demnach am 11. Februar 2020 bekanntgegeben.

Jury sucht nach Sachbüchern von Autorinnen

Bisky erklärte, während das Geschlechterverhältnis bei den Einreichungen in den Kategorien Belletristik und Übersetzung ausgeglichen sei, seien in der Kategorie Sachbuch doppelt so viele Titel von Männern eingereicht worden wie von Frauen. „Die Jury wird also weiter nach Sachbüchern von Autorinnen suchen“, betonte der Vorsitzende.

Mit dem Preis werden seit fast 15 Jahren herausragende deutschsprachige Neuerscheinungen geehrt. Im Bereich Belletristik siegte in diesem Jahr Anke Stelling mit ihrem Roman „Schäfchen im Trockenen“. Auch Saša Stanišić, Wolfgang Herrndorf und Clemens Meyer zählen zu den Preisträgern der vergangenen Jahre.

Von LVZ