Mehr als 73.000 Menschen wollen Udo-Lindenberg-Ausstellung sehen

Leipzig

Die Ausstellung „Zwischentöne“ war am 5. September vergangenen Jahres von Udo Lindenberg selbst eröffnet worden, der in den Räumen des Museums nicht nur zahlreiche Autogramme gab, sondern auch ein gut 45-minütiges Konzert spielte. Rund 500 Fans, die es ins Foyer geschafft hatten, konnten ihr Ido live sehen, für die anderen vor dem Museum wurde das Eröffnungsprogramm auf einer Leinwand übertragen.

Anschließend waren in den Museumsräumen nicht nur die berühmten Likörelle – Gemälde, die Lindenberg unter anderem mit Eierlikör und Blue Curacao als Farbe malt – zu sehen. Auch etwa die Lederjacke, die der Poprocker einst Erich Honecker schenkte, ein 21-minütiges Video von seinem ersten, legendären Auftritt im Palast der Republik und sein Bundesverdienstkreuz konnten die Besucher hautnah erleben. Dieses Gesamtpaket kam so gut an, dass die Ausstellung noch einen Monat länger geöffnet blieb.

Lindenberg verneigt sich

Und dem Musiker, der selbst jahrelang die Auseinandersetzung mit der DDR gesucht hatte, gefiel es sehr, in Leipzig ausstellen zu können. „Es ist so geil, hier zu sein“, hatte Lindenberg seine Ansprache bei der Eröffnung begonnen. Und: „Ich verneige mich vor den ersten Montagsdemonstranten.“ Auch für Museumsdirektor Alfred Weidinger war die Ausstellung zu Lindenberg eine der Höhepunkte seiner Amtszeit gewesen. Er wechselt im April nach Österreich.

Noch populärer als die Schau zu Lindenberg war im Museum der Bildenden Künste nur die Ausstellung zu Neo Rauch 2010. Diese habe nach Museumssprecher-Angaben mit knapp 100.000 Besuchern mehr Menschen angelockt. Doch eine solche wird es so schnell in Leipzig nicht wieder geben. Obwohl zum 60. Geburtstag des Künstlers eine geplant war, sagte dieser ab. Mit der Begründung, er sei noch nicht altersmilde genug, um Werke aus seiner frühen Schaffensphase zu zeigen.

Von RND/dpa/isc