VManchmal tritt die Raffinesse aus den Kulissen heraus. „Wußtest Du, daß wir gerade in einem Buch beschrieben werden? Wie bei Cervantes?“, fragt die Mutter den Sohn, nachdem sie mit der Zunge einen Knoten in den Kirschstengel „hineingemacht“ hatte. Die beiden sind on the road durch das Berner Oberland. Und die Windmühlenflügel, gegen die sie kämpfen, durchschneiden die Vergangenheiten. Seine, ihre, die der Familie mit ihren Nazi-Vorfahren. „Eurotrash“ heißt der sechste Roman des Schweizer Schriftstellers Christian Kracht. Er beginnt wie der erste: „Also, ...“.

„Faserland“ war 1995 das Debüt des damals 28-Jährigen, das als Schlüsselwerk der deutschsprachigen Popliteratur galt, weil Figuren und Sprache auf dekadente Weise kaputt wirkten, was sie fremd und vertraut zugleich erscheinen ließ.

Ausgangspunkt Zürich

Christian Kracht wurde 1966 in der Schweiz geboren. Seine Romane, darunter „Faserland, „1979“ und „Imperium“, sind in über 30 Sprachen übersetzt. Quelle: David Taylor/dpa

Gut 25 Jahre später bleibt Christian Kracht sich treu, wenn er auf alter Rechtschreibung beharrt und gleichzeitig moderne Albernheiten nicht scheut: seine Figuren „einmal mehr“ sagen lässt oder dass etwas Sinn „macht“, und wenn sich nicht mehr reflexiv erinnert wird.

Die Reise, die damals in Zürich endete, beginnt nun dort, gemeinsam mit der Mutter, die ihre Psychopharmaka mit Wodka herunterspült und den Sohn zu sich gerufen hat. Sein Name ist: Christian Kracht. Wie der Autor, mit dem er Lebensstationen teilt, Bekannte, Freunde, die Familie. Das Spiel macht Spaß wegen der Effekte, wenn berühmte Namen fallen. David Bowie „wohnte bei uns in Gstaad, gleich nebenan“, erinnert sich die Mutter, und dass er so blond und dürr gewesen sei wie seine Frau.

Das ist die Fassade. Dahinter wird es wild. „Ich hatte immer gelebt in den Träumen, in den Gespenstern der Sprache“, sagt Kracht, der Erzähler. „Es war immer die deutsche Sprache gewesen.“ Er verbindet sie mit eigener und historischer Vergangenheit, was sich anfühlt, als sei sie „nicht nur geschehen, sondern ewig präsent“. Um biographische Linien zu ziehen, schlägt er als Pflöcke die Familien-Villen und Urlaubs-Châteaus ein, auf Sylt, in Gstaad, an der Côte d’Azur. Christian Kracht senior, der Vater, hatte es als Verlagsmanager bei Axel Springer zu Reichtum gebracht.

Blendwerk des Westens

Wer zum Blendwerk des Westens eine Haltung hat, bekommt Gelegenheit, noch einmal die Insignien der Maßlosigkeit aufsaugen. Christian Kracht, der Sohn, spuckt sie aus. Oder spielt damit wie ein Gefangener mit Axt und Perlen. Ihn berauscht die Möglichkeit der Flucht. Nimmt er das Werkzeug mit oder den Schmuck?

Für den Romanhelden und seine „Mama“ (Betonung auf der zweiten Silbe) geht es als erstes zur Bank, um 600 000 Franken in eine Plastetüte zu stopfen, damit sie nicht länger in Waffenaktien liegen, sondern bald in den Händen von Menschen, die das Geld gebrauchen können oder einfach die Erstbesten sind. Mit dem Taxi fahren sie zunächst ins Berner Oberland, eine Landschaft wie „geduckt und auf besonnene Weise mittelmäßig“, nach Saanen bei Gstaad, wo Kracht geboren wurde – der eine wie der andere.

Die beiden fliehen aus einer Nazi-Kommune und vor andern Gaunern, essen Forelle, suchen Enzian und bleiben auf dem Rückweg in einer Gondel stecken. Dann machen sie sich auf nach Afrika – ohne jemals dort anzukommen. Oder um anders anzukommen, auf eine besondere Weise.

Christian in der Spiegelwelt

Im Finale treibt der Autor Rührung auf die Spitze in einem Bild, in dem sich das Verschwimmende zur Wahrheit verfestigt, zu einem Halt. Zuvor hatte der Ich-Erzähler alles Gesagte, Geglaubte und Erlebte in seiner Spiegelwelt vervielfacht, um in der eigenen Literatur unterzutauchen. Einmal wird er für Daniel Kehlmann gehalten, einmal wirft seine Mutter ihm vor, nicht wie Marcel Beyer zu schreiben.

Die über 80-Jährige ist der Clou dieser Geschichte der Uneindeutigkeiten. Angewiesen auf einen Rollator und jemanden, der ihr wegen des künstlichen Darmausgangs hilft, bleibt sie Herrin der Lage. Sie wirkt klassisch belesen, was aber ein Trick sein könnte. Jedenfalls treffen ihre Sprüche und Zitate, ist sie hinreichend garstig, um für prominent gehalten zu werden.

Sie gibt sich „rückwärts blind“, während Christian Kracht dem Früher ins Auge schauen will. Die Sprache ist es, mit der er Schuld und Verbrechen fassen und deshalb von der Mutter benennen lassen will. Denn alle hatten immer geschwiegen, lieber alles „heruntergeschluckt und verborgen und geheimgehalten“, ein „ganzes totes blindes, grausames Jahrhundert lang“.

Wollpullover statt Barbourjacke

Beide, Mutter und Sohn, sind im Alter von elf Jahren missbraucht worden. Die Mutter verweigert sich dem Reiseziel Katharsis, flüchtet in eine Verwirrtheit, deren Ironie überlegen erscheint. Kracht lässt ihr die Narrenkappe, während er sich selbst einen kratzigen Wollpullover zulegt, der nach Schaf riecht.

„Du sahst doch früher immer so manierlich aus in Deiner Barbourjacke“, sagt die Mutter, was natürlich auf eine Requisite aus „Faserland“ anspielt und auf die Ménage à trois von Fiktion, Autofiktion und Literaturbetrieb. Nichts soll sein, wonach es aussieht. Der Mittelfinger stimmt.

Angenehm ausgeruht erzählt ein ruheloser Christian Kracht vom Trip hinter das Schweigen der Familie. Sein Versteckspiel befeuert eine Komödie, die aus vielen Quellen schöpft: der Sprache, dem Leben – und vor allem aus sich selbst.

Christian Kracht: Eurotrash. Roman. Kiepenheuer & Witsch; 224 Seiten, 22 Euro (E-Book 18,99 Euro)

