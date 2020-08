Mehr als nur Konzert: Dota bringt Gedichte auf die Bühne

Leipzig

Die Lyrikerin Mascha Kaléko starb 1975. Dota Kehr, Frontfrau der Band Dota, hätte sie gerne kennengelernt. Der Dichterin widmete Dota unlängst sogar ein ganzes Album: „ Kaléko“. Vertont wurden die Werke Kalékos. Am Sonnabend stand Dota mit dem taufrischen Album auf der Bühne im Agra-Messepark. „Ich glaube, wir hätten uns gut verstanden. Ich mag ihre kurze, präzise Art und sie konnte die ganzen ernsten Dinge mit so einer Leichtigkeit, fast spöttisch, kommentieren“, erzählt Dota Kehr am Sonnabend dem Publikum. Das war bunt gemischt: Familien, Paare, Freundeskreise – am immer noch sehr warmen Abend trafen sie sich im Süden der Stadt. Dotas Sound: Eine Mischung aus schnellen Rhythmen, der klaren Stimme Kehrs, die unverfälscht über das Gelände hallte, und natürlich lyrischen Texten. Die Berliner erschufen am Sonnabend die perfekte Picknick-Atmosphäre.

Und sie kamen pünktlich. Ganz ohne große Ankündigung verließ der Support, Max Prosa, die Bühne – den sollte das Publikum am Abend nochmal zu hören bekommen, und Dota stand da. „Wir ziehen die Stimmung jetzt erstmal runter“, rief Kehr. Es folgte Kalékos Gedicht „Ein sogenannter schöner Tod“ in musikalischer Form. Entgegen der Ansage ließ sich das Publikum davon die Stimmung verderben. Dota sang kaum einen Song allein. Bei „Für Einen“ holte sie sich Max Prosa auf die Bühne. Die Lyrik dazu schrieb Kaléko für ihren ersten Mann. Bei „Für Chemjo zu Pessach 1944“ sprang Wencke Wollny alias Karl der Große Kehr zur Seite – Chemjo war Kalékos zweiter Ehemann.

Anzeige

Dota sorgte am warmen Sonnabend für Abwechslung. Quelle: Andre Kempner

Weitere LVZ+ Artikel

Ein Abend der Lyrik

Den Zuschauern gefiel es. Zwar blieben sie die meiste Zeit über auf ihren Decken sitzen, hörten aber gebannt zu. Die Wiese vor der Bühne war gut gefüllt, wenn auch nicht auf den letzten Platz besetzt. Es war ein Abend der Unterhaltung und nicht nur ein schlichtes Konzert, dafür sorgte Dota. Doch: Man musste sich drauf einlassen. Immer wieder ließ Kehr zwischen den Songs die Geschichte Mascha Kalékos einfließen und erklärte auch, warum die Gedichte, die Dota am Abend sang, entstanden sind. Dabei blieb es aber nie sehr ernst. Kehr machte Witze, wo möglich. „Ah, die Klarinette. Ich finde, sie ist so ein nettes Instrument. Das hört man auch schon im Namen“, war nur einer davon. Zu Beginn musste noch am Ton gedreht werden, das bekam die Band aber schnell in den Griff. Bei den Liedern „Ein kleiner Schwips“ und „Kein Kinderlied“ war er dann gut – und ließ den ein oder anderen Fan auch nicht mehr ganz so still auf der Decke sitzen.

Von Vanessa Gregor