Leipzig

Seit Donnerstag steht fest, welche 15 Autorinnen und Autoren mit ihren Büchern für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert sind. Die Preise werden am 17. März in drei Kategorien vergeben. In der Kategorie Belletristik hat es die in Leipzig lebende Schriftstellerin Heike Geißler mit ihrem Roman „Die Woche“ unter die Finalisten geschafft.

Mit einem Ausschnitt daraus hat sie im Juni 2021 an den 45. Tagen der deutschsprachigen Literatur teilgenommen, dem sogenannten Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis. Mit diesem Stück politischer Literatur, einem Text, der zu klug und zu dicht ist für schnelle Konsumierbarkeit, hatte sie es schwer bei einem Teil der Jury.

Aus dem Innersten der Arbeitswelt

Und sie war nicht zum ersten Mal in Klagenfurt dabei. 2008 las sie dort einen Text, der „Das luftige Leben hieß“. Geboren wurde Heike Geißler 1977 in Riesa, aufgewachsen ist sie in Karl-Marx-Stadt. Als freie Schriftstellerin lebt sie in Leipzig.

Für Aufsehen sorgte 2014 ihr bei Spector Books erschienenes Buch „Saisonarbeit“. Darin schreibt sie über die Arbeit im Amazon-Logistikzentrum. Die Schriftstellerin („Rosa“, „Nichts, was tragisch wäre“) hat 2010, als sie mal sehr dringend Geld brauchte, im Leipziger Amazon-Logistikzentrum gearbeitet. In „Saisonarbeit“ schreibt sie aus dem Innersten dieser Welt. Dennoch ist es kein Enthüllungsbuch.

Es ist ein Text über Arbeit und Bücher, Kommunikation und Konsum, Nähe und Distanz. Ein Gesellschaftsbild mit Beobachtungen in der Straßenbahn, Gesprächen im Treppenhaus. Arbeit verändert das Leben. Immer. Geißler erinnert sich an die schrundigen Hände ihres Vater, die schmerzenden Knie der Mutter. Und ist sicher: Dieser Saisonarbeitsjob genügt, „um alles zu erfahren, was man über die Arbeitswelt in ihrer geläufigsten Ausprägung erfahren kann“.

Ein Plädoyer für Spaß

Auch ihr neuer Roman „Die Woche“, der am 7. März bei Suhrkamp erscheint, spielt in Leipzig. Der Verlag kündigt ein Buch an, in dem alte Sicherheiten verloren gehen und neue Formen des solidarischen Sprechens und Handelns erprobt werden – in Übertreibung, Abschweifung, Torheit und Spiel. Der Roman sei ein Kommentar auf unsere Gegenwart, ein Plädoyer für Spaß, klugen Protest und das Ringen um Lebendigkeit.

„Die nominierten literarischen Werke zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Sprachkunst aus, die überhaupt erst eine Auseinandersetzung mit ihren Themen ermöglicht“, hat Juryvorsitzende Insa Wilke zur Auswahl der Nominierten erklärt. „Auseinandersetzung“ ist ein hoher Anspruch und eine Kunst nicht erst in diesen Tagen.

Von jaf