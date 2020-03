Meisterwerke eines Farbvirtuosen: Leipziger Galerie feiert Hans-Peter Hund

Leipzig

Auf den ersten Blick beherrscht der melancholische Klang von Violett den Raum, lassen noble Brauntöne die ewige Ahnung von Werden und Vergehen aufschwingen. Hier ist ein Farbvirtuose am Werk. Mit nahezu hundert Aquarellen und Gemälden gewährt die Akanthus Galerie im Leipziger Westwerk Einblicke in das beispiellose Schaffen des Wurzener Malers Hans-Peter Hund. Landschaften und Stillleben aus fünf Jahrzehnten – und das macht die Ausstellung in der erst vor einem halben Jahr gegründeten Galerie in der Karl-Heine-Straße so überragend – waren nie in dieser Fülle und in diesem Zusammenspiel zu sehen.

Hagebuttenstrauch und Brombeerhecke

In der Wurzener Umgebung fand Hund, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag begeht, die unspektakulären Motive, an denen er sich selbstgrüblerisch mit vibrierendem Pinselschlag und souverän ausgeloteten Farbnuancen entzünden konnte. In einem Gartenweg, wildem Wein, den Wolkenspiegelungen am Kanal, Hagebuttenstrauch und Brombeerhecke offenbarte sich seinem Malerauge ein ganzer Kosmos an Schönheit. Auch acht der berühmt gewordenen Himmelsvarianten stehen in der Schau exemplarisch für eine Werkreihe von mehr als 100 Aquarellen, bei denen Hund sich in den 80er Jahren immer wieder vom selben Standpunkt auf Wolkenballungen und Lichtfügungen über flachem Muldenland einließ.

Prager Weltoffenheit

In den 70er, 80er Jahren entdeckte der Maler bei regelmäßigen Prag-Besuchen die Stadtlandschaft. Am Fluss, in schmalen Barockgassen und markanten Wohnquartieren fing Hund die Weltoffenheit ein, die er zu Hause nicht finden konnte. Spiegelungen, Lichteinbrüche, Wolkenballungen organisieren die Choreografie dieser lebendigen Aquarelle und markierten in seiner Kunst einen neuen Aufbruch. Seit Beginn der 90er Jahre verbrachte Hund viel Zeit in Italien, arbeitete sich systematisch von Venetien bis Sizilien vor, war lange in Griechenland. Die monatelangen spartanischen Aufenthalte am Mittelmeer bestimmten noch vor zwei Jahren seinen Lebensrhythmus.

Im Süden nahmen ihn die engen Häuserschluchten Venezianischer Gassen, bergige Landschaften im Nebellicht, der weite Blick über Neapel, der Sonnenglast über Landstrichen in der Toskana gefangen. Hund ist Freilichtmaler und in der Ausschließlichkeit, mit der er diesem Ansatz folgt, fast aus der Zeit gefallen. Das Aquarell, das er inzwischen immer mehr verdichtete, erwies sich auf Reisen als ideale Technik.

Noch nie gezeigte Gemälde

Seit 1994 hat Hund kein Ölbild mehr geschaffen. Umso erfreulicher erscheint im Westwerk die Begegnung mit teilweise noch nie gezeigten Gemälden, geschult an den Granden der Dresdner Malerei, Hans Jüchser, Curt Querner, Theodor Rosenhauer. Eine Wurzener Fabrik im Winter, der Sommer bei Schmölen, die Landschaft mit Heckenrosen stehen exemplarisch für Arbeiten der 60er Jahre, in denen eine engstirnige Diskussion aufbrandete, die in diesen wunderbaren Stimmungsbildern zu viel Pessimismus, gar Anachronismus sehen wollte. Und da ist auch das zugewandte und einfühlsame Porträt von Wilhelm dem Straßenkehrer, das unter der Folie kleingeistiger Verblendung durchs Raster des sozialistischen Realismus rauschte.

Die südliche Sonne hellte Hunds Palette auf, lässt seine Aquarelle heute geradezu schwerelos erscheinen. Dabei hatte der Künstler jahrelang keine Chance, das flirrende mediterrane Licht, Kunst und Architektur Italiens selbst zu erfahren. Zehn Reiseanträge in den Westen wurden bis 1984 vom Staat wegen Hunds unangepasster Haltung abgeschmettert.

Süden vor der Haustür

Das zwang den Maler, seinen Süden vor der Haustür zu suchen, im Erleben der unspektakulären Natur des Wurzener Umlands seinen Blick und seine Fähigkeit zu schulen, die ganze Klaviatur seiner Farben auszuspielen. Das schwermütige Kolorit einer Palette, mit dem Hund seinerzeit über die Vergänglichkeit des Lebendigen philosophierte, ist im gleißenden Licht des Südens aufgegangen. Als Aquarellist ist Hans-Peter Hund in die Phalanx der Großen aufgestiegen.

Info: Hans-Peter Hund, Gemälde und Aquarelle aus 5 Jahrzehnten, Akanthus Galerie, bis 29.3, geöffnet Di–Fr 14–19 Uhr, Sa 11–16 Uhr, Karl-Heine-Str. 89

Von Ingrid Leps