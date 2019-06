Leipzig

Manche Fans bangten schon, ob die amerikanische Metal-Band wirklich Konzerte in den nächsten Tagen geben wird, denn Frontmann Corey Taylor hatte mit einer sensiblen Verletzung zu kämpfen. Doch wer harte Musik macht, muss auch hart im Nehmen sein. Und so spielten die acht Musiker aus Iowa am Montagabend in Leipzig alte und neue Songs.

Denn das neue Album „We Are Not Your Kind“ soll Anfang August erscheinen und die Band trommelt in Deutschland schon die Werbetrommel. In Leipzig zumindest konnten sie das Publikum überzeugen und begeisterten. Natürlich feierte die Band, die vor allem durch ihre auffälligen Masken bekannt ist, auf der Bühne eine düstere Horrorshow. Doch gleichzeitig war die Gruppe nicht grausam, sondern vielmehr herzlich – wie der Frontmann mit Ansagen bewies. Ein Abend, der nichts zu wünschen übrig ließ.

Von Karsten Kriesel