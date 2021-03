Leipzig

Musik-Kritiker vergleichen die bezaubernde Stimme der Leipzigerin June Cocó manchmal mit der von Kate Bush. Aber die Idee für ihr neues Album, das am Freitag erscheint, borgt sich die studierte Sängerin und Pianistin eher von Kates Bushs mehrmaligem Duett-Partner Peter Gabriel: Wie der Brite vor ein paar Jahren hat sich June Cocó mit der Bitte an Kollegen gewandt, sich ihrer Lieder anzunehmen und was vollkommen Neues daraus zu machen. „Sing meinen Song“ sozusagen, aber nicht als TV-Show, sondern als beeindruckendes Subkultur-Projekt in pandemischen Zeiten.

„Métamorphoses“ nennt die 35-Jährige die Platte. Nicht nur, weil Cover-Versionen im besten Fall Verwandlungen sind. Sondern auch, weil mit einer Komposition namens „Métamorphoses“ das Vorhaben seinen Anfang nahm. Ein Electro-Pop-Stück des französischen Duos Ravages, das Cocó seit einem gemeinsamen Festival-Engagement Ende 2019 in Paris nach eigener Aussage nicht mehr los ließ. Sie verwandelte das Lied in eine zarte Klavier-Ballade – sehr zur Begeisterung der Ravages-Musiker, die sich revanchierten und ihrerseits „Heavy Heart“ von June Cocó interpretierten.

Und dann ist da ja noch das Coronavirus, das seit einem Jahr alle Tourpläne vereitelt. „Jetzt ist man geradezu gezwungen, auf Distanz kreativ zu werden“, sagt Cocó. Sie habe Gefallen an der Idee gefunden, die unschöne Situation in etwas Schönes zu verwandeln, wie sie sagt. „Auch mal mit Leuten aus anderen Genres zusammenzuarbeiten, denen ich sonst vielleicht nicht begegnet wäre.“ Sie streckte ihre Fühler aus und konnte einige Kollegen nicht nur für ihre Idee, sondern auch für die Musik ihres 2019 veröffentlichten Albums „Fantasies and Fine Lines“ begeistern.

Keine Berührungsängste

Und so wird aus den entschleunigten Klavier-Hymnen der Frau, die bis 2013 als Stefanie Stieglmaier an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater ihr Handwerk erlernte, zum Beispiel sehnsuchtsvoller Gitarren-Folk-Pop. Dann nämlich, wenn der Brite Jake Nicks „Ready For Love“ singt oder Max Ashner „Letter“. Die Harfenistin Arden erschafft in „Neptune’s Daughter“ mit ihrem Instrument auf faszinierende Weise eine akustische Unterwasserwelt. Und der Leipziger DJ und Produzent Micronaut attackiert „Circles“ mit wunderbar verqueren elektronischen Beats.

Mit dem DJ und Produzenten Phonique (alias Michael Vater) ist sogar ein Schwergewicht der Berliner Techno-Szene im Boot. Er jagt gleich zwei Cocó-Lieder durch seine Computer-Programme. Berührungsängste sehen anders aus. „Das ganze Vorhaben hätte auch nach hinten losgehen können“, gibt June Cocó zu. „Bei jedem Song, der in meinem Mailfach ankam, war ich super nervös.“ Aber jetzt sei sie restlos begeistert. Gerade die Techno-Versionen „habe ich richtig gefeiert“, berichtet sie, weil sie ihre Musik so „von einer ganz neuen Facette kennenlernen konnte“.

Plattencover von June Cocós Album „Métamorphoses“. Quelle: Flashback Records

Von Mathias Wöbking