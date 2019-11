Restlos ausverkauft: Michael Bublé begeistert seine Fans in der Arena Leipzig

Leipzig

Obwohl Michael Bublé war am Samstagabend zu Gast in der Arena in Leipzig. Seine Fans kamen mit hohen Erwartungen – die der Sänger am Ende vielleicht sogar übertraf. Die Kurzkritik zum Konzert.

Wie war Michael Bublé drauf?

Ganz wie ein Vollblut-Profi. Aber einer, dem sein Job sichtlich Spaß macht. Und vielleicht - der Eindruck konnte hier tatsächlich entstehen - an diesem Abend sogar noch ein klein wenig mehr als sonst.

Wie war die Stimmung?

Am Anfang in bester Erwartung. Am Ende in einem schier berauschenden Hoch.

Was waren die Höhepunkte?

Dank einer cleveren Dramaturgie in der Songabfolge verteilten die sich gekonnt über das zweistündige Konzert. Zu Beginn ein echter Knaller („Feeling Good“), im Mittelteil eine große Ballade („When I Fall In Love“) zum Schluss die Hymne bei der kein Auge mehr trocken bleibt (Always On My Mind).

Wie waren Sound und Bühne?

Schicke Showtreppe, abwechslungsreiche Lichtshow und Bublé als erstklassiger Crooner – alles da, was es braucht. Und gemessen an einer Musik, die ihrer Natur gemäß mit Großhallen wie der Arena eher fremdelt, ließ auch der Sound nichts zu wünschen übrig.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Das war Entertainment der guten alten Schule - und vom Feinsten dazu. Das Publikum war angemessen begeistert.

Von Steffen Georgi