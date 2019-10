Michael Feindlers neues Programm feiert in Leipzig Premiere

Die Deutschlandpremiere am Mittwoch wurde stürmisch gefeiert. Bis einschließlich Sonntag gastiert der Cirque du Soleil in der Arena Leipzig. Bei der Show „Corteo“ scheinen die Gesetze der Physik aufgehoben zu sein. Drei Akrobatinnen winden sich sinnlich an barocken Kronleuchtern in luftiger Höhe.