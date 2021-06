Michael Jackson: Fans trauern in Leipzig um ihr Idol

Leipzig

Blumen, Kerzen und Fotos liegen auf dem Augustusplatz zwischen Mendebrunnen und Universität. „Forever in my heart“ steht auf einem Foto von Michael Jackson, dahinter hängt ein großes Herz. Auch zwölf Jahre nach dem Tod des „King of Pop“ haben Fans in Leipzig ihr Idol nicht vergessen. Zum Jahrestag richteten sie am Freitag auf dem Platz vor dem Gewandhaus einen kleinen Erinnerungsort ein.

Michael Jackson war am 25. Juni 2009 in Los Angeles an einer Überdosis Propofol gestorben. Das Narkosemittel hatte ihm sein Leibarzt Conrad Murray verabreicht. Der Popstar, der zuletzt unter Schlaflosigkeit litt, wurde nur 50 Jahre alt. Mit dem „World Cry Day“ wird jedes Jahr an Jacksons Todestag erinnert.

Fotos erinnern an den „King of Pop“. Quelle: Robert Nößler

Michael Jackson begeisterte in Leipzig die Massen

Zu den Gedenkfeiern auf dem Augustusplatz kamen in früheren Jahren teilweise hunderte Menschen. Sogar ein Umzug durch die Innenstadt fand 2013 statt. 2010 gab es einen Spendenlauf auf der Festwiese am Zentralstadion.

Unvergessen bleibt Michael Jacksons Auftritt am 3. August 1997 in Leipzig, als er rund 55.000 Fans auf der Festwiese mit Hits wie „Black or White“, Beat it“ oder „Billie Jean“ begeisterte.

Von nöß