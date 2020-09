Leipzig

Sie ist da: Sofia Gubaidulina, 88, die große alte Dame nicht nur der russischen neuen Musik, ist ins Gewandhaus gekommen. Das ist, obschon sie in dieser Saison als Gewandhauskomponistin firmiert, keine Selbstverständlichkeit. Denn Gubaidulina macht sich seit Jahren schon rar und besucht nur die wenigen unter den sehr zahlreichen Aufführungen ihrer Musik, die ihr am Herzen liegen.

Sofia Gubaidulina im Publikum des Großen Concerts vom Mittwoch. Quelle: Gert Mothes

Nun sitzt sie also am Mittwoch im Großen Concert im Parkett und lauscht regungslos der europäischen Erstaufführung der einstweilen endgültigen Fassung ihres „Introitus“ für Klavier und Kammerorchester. Das ist einerseits schmeichelhaft für die Pianistin Alicia Di Piazza, den Gastdirigenten Michael Sanderling, das Gewandhausorchester und die Musikstadt Leipzig. Andererseits ist es ein Problem. Denn die Musikstadt Leipzig schätzt heutzutage Tonsetzer nicht mehr so sehr, die persönlich ihren Aufführungen beiwohnen können. Drum ist es gähnend leer im großen Saal des Gewandhauses – auch unter Corona-Bedingungen würden sich deutlich mehr als doppelt so viele Zuhörerinnen und Zuhörer unterbringen lassen.

Hohepriesterin in ritueller Verzückung

Dabei könnte sich mittlerweile herumgesprochen haben, dass Neue Musik im Großen Concert eigentlich so gut wie nicht vorkommt. Meist ist es allenfalls neue – oder wenigstens nicht so alte. Im konkreten Falle kommt sie sogar recht archaisch daher. Gubaidulinas rund halbstündiger „Introitus“ raunt aus einer mystischen Welt herüber. Und in der sind von den Interpreten andere Qualitäten gefragt als bei der Wiener Klassik, die den Abend rahmt. Sind bei Haydn und Beethoven Gestalter gefordert, die auf Augenhöhe die Töne zum Hörer tragen, so bedarf Gubaidulina einer Hohepriesterin wie Alicia Di Piazza, die in ritueller Entrückung mit den Augen rollt und die Wahrheiten der erleuchteten Sofia in die Tasten flüstert, singt und keift.

Sofia Gubaidulina (l.) dankt der Pianistin Alicia Di Piazza. Quelle: Gert Mothes

Das macht sie ausgesprochen gut – die Pose der spirituellen Verzückung gehört zu Gubaidulinas Musik dazu, verhilft der prophetischen Prozession zu einiger Dringlichkeit. Und in Gubaidulinas weitaus pianistischerer früher Klavier-Chaconne, die Di Piazza nachreicht, verhält es sich nicht anders. Dennoch ist interessanter, was Sanderling und das Gewandhausorchester aus dem „Introitus“ herausholen. Weil der Dirigent nicht in heiligmäßiger Verehrung erstarrt, sondern gestalterische Eigeninitiative entwickelt, das Gewandhausorchester so sinnlich wie geheimnisvoll durchs Gewirk der Beschwörungsformeln führt.

Die Zeiten ändern sich

Trotzdem ist es ein Segen, dass vorn und hinten Licht und Klarheit und Charme und Witz der Wiener Klassik die Orakelschwaden rahmen: Haydns anarchische 64. Sinfonie „Tempora mutantur“ und Beethovens herrliche zweite. Wobei die Ergebnisse durchaus unterschiedlich ausfallen: Bei Papa Haydn lassen Sanderling und das Gewandhausorchester mit Andreas Buschatz am Konzertmeisterpult keine Frage unbeantwortet. Federnd, sehnig, dabei warm und schmeichelnd bringen sie all die geistreiche Schönheit zum Blühen. Der Beethoven kommt dagegen eher erdenschwer daher, klingt in den durchmodellierten Außensätzen mehr nach Michelangelos Monumental-David in Marmor als nach Donatellos filigraner Bronze. Was nicht weiter schlimm, sondern allenfalls Geschmackssache ist, weil Beethoven beides hergibt.

Die Innensätze allerdings leiden doch sehr unter Unzulänglichkeiten, die eines Orchesters dieser Güte nicht würdig sind und kaum glauben lassen, dass dieser Klangkörper vor wenigen Jahren noch die Beethoven-Maßstäbe setzte. Aber das wusste ja schon der Sinfoniker Joseph Haydn: „Tempora mutantur“ – die Zeiten ändern sich.

Das Konzert wird am 24. und 25. September wiederholt. An der Abendkasse oder unter Tel. 0341 1270280 gibt’s noch Karten.

Von Peter Korfmacher