Erfurt

Die rollenden Steine schaffen es bis ins thüringische Tiefthal. Michael Walter, Jahrgang 1964, wohnt hier zusammen mit seiner Frau Ines in dem idyllisch gelegenen 1000-Seelen-Dorf, welches 1994 nach Erfurt eingemeindet wurde. Dort haben sich beide nach dem Mauerfall ein schönes Haus gebaut in einer Siedlung. Von der Holzterrasse hat man einen tollen Blick auf die nahe Kirschenplantage unweit der Fahnerschen Höhe. Im Garten blühen herrliche Rosen und vieles mehr.

Werkzeugmacher mit handwerklicher Begabung

Im Keller hat Michael Walter, der als Werkzeugmacher in einer Metallbaufirma arbeitet, eine akkurat eingerichtete Werkstatt. Dort restauriert er nach Feierabend mit großem Geschick unter anderem historische Holzstühle. Die handwerkliche Begabung wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Mit der Nähmaschine seiner Großmutter nähte er sich zu DDR-Zeiten schon seine eigenen Jeanshosen und Hemden. Damit ging es dann zum Beat nach Erfurt und in die umliegenden Dörfer. Gute Rockmusik wie die der Rolling Stones, Neil Young, Roger Chapman, Joe Cocker, Pankow und weiterer Bands prägten seine Jugend und die seiner Frau Ines.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Doch weil DDR-Kulturfunktionäre Westmusiker wie Udo Lindenberg, BAP bis hin zu den Stones lange Zeit ablehnten, blieb es für viele Jugendliche in der DDR ziemlich schwierig, einmal die eigene Lieblingsband live zu erleben. So ging es auch Michael Walter damals. Nachdem er sich schon während seiner 18-monatigen NVA-Soldatenzeit einen Behälter in der Form der berühmten Stones-Zunge für das „Maßband“ der letzten 150 Dienst-Tage selbst gebastelt hatte, baute er danach in seinem Betrieb und zu Hause aus Blech und Suralin-Knetmasse einen in der DDR wohl einzigartigen Briefkasten, in Form des Stones-Markenzeichens mit der herausgestreckten Zunge.

Drei Monate Feierabendarbeit für besonderer Wandteppich

Doch damit nicht genug: Zu Beginn des Winters 1987/88 bekam Michael Walter die pfiffige Idee, einen besonderen Wandteppich zu Ehren der Stones mit seinen Händen zu knüpfen.„Mein Bruder hatte mir damals im Originalmaßstab von 130 mal 80 Zentimeter die Vorlagen-Skizze auf DIN-A4-Blätter gemalt, die wir dann zusammenklebten. Nach dieser Vorlage knüpfte ich dann immer nach Feierabend und den Wochenenden. Alles in allem waren es rund drei Monate Feierabendarbeit“, erzählt Walter.

Sein Anspruch war: Der Teppich sollte lange halten. Über 40.000 Wollknoten hat er geknüpft, bis der Wandteppich dann endlich fertig war. Eine enorm akribische Fleißarbeit. Und eine echte Rarität: So einen aufwendig in Handarbeit gefertigten Wandteppich konnte man damals nirgendwo im Laden kaufen, vermutlich nicht mal im Westen.

Nach über 30 Jahre sollte Unikat abgegeben werden

Erschwerend kam die damals typische Mangelwirtschaft hinzu. Es sei gar nicht so einfach gewesen, die entsprechenden Wollfarben – rot, schwarz, blau, ocker und weiß – im DDR-Handel zu bekommen, erinnert sich Walter. „Irgendwann war die weiße Farbencharge alle und ich musste einen anderen Weiß-Ton nehmen. Dieser Farbunterschied ist mit geschultem Auge noch heute zu sehen“, sagt der Künstler schmunzelnd. Erst hing der Teppich, eingefasst im Holzrahmen, im Wohnzimmer von Familie Walter, später dann im Treppenhaus, bis bei einer Renovierung 2019 im Familienrat beschlossen wurde, das Unikat nach mehr als 30 Jahren abzuhängen und es in gute Hände zu geben.

Unikat findet im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig neu Heimat

Nach kurzem Feilbieten im Internet ist der Stones-Teppich inzwischen im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig gelandet. Der dort beschäftigte Archivfundus-Experte Uwe Schwabe, der seit vielen Jahren auch auf Flohmärkten unterwegs ist und täglich Ausschau im Web nach besonderen Stücken hält, zeigte sich glücklich über den neuen Schatz im großen Fundus: „Den Wert eines solchen einzigartigen Objektes kann man wohl am besten ermessen, wenn man selber als Jugendlicher in dieser kommunistischen Diktatur daran gehindert wurde, die wahren Größen der Rockmusik live erleben zu können. Von den zahlreichen staatskonformen DDR-Bands hatten viele einfach die Nase voll“, sagte Schwabe.

Die Stones dann doch noch live erlebt – auf dem Hockenheimring

Und die Stones live und in Farbe hat das Ehepaar Walter auch noch erleben können. Vor ziemlich genau 25 Jahren, am 19. August 1995, spielte Mick Jagger, Keith Richards & Co. im Rahmen ihrer „Voodoo Lounge“-Welt-Tournee auch auf dem Hockenheimring bei Mannheim. 90.000 Musikfans waren damals vor Ort. „Die Stones live zu sehen und zu hören, das war ein Erlebnis, was wir bestimmt nie vergessen werden“, erinnern sich Ines und Michael Walter mit strahlender Miene.

Von Thomas Purschke