Nüchtern notiert Michail Prischwin Weihnachten 1920: „Die Bolschewiki zu verurteilen, fällt mir schwer, denn wäre ich nicht 47, sondern 20, so wäre ich selbst Bolschewik.“ Mittlerweile fühlt er sich befreit von der Versuchung – durch Erfahrung.

Für den Agronomen (studiert), Ministerialsekretär bei Kerenski, Lehrer, Archivar, Schriftsteller, Landbesitzer (35 Hektar in Chrustschowo) sind die Bolschewiki nur noch Räuber, religiöse Sektierer, Betrüger und Zerstörer – und er selbst „Beobachter der russischen Tragödie“.

Plötzlich politischer Literat

So schreibt es Michail Prischwin (1873–1954) ins Tagebuch. 1905, da war er 32, macht er die ersten Eintragungen und hört damit bis zum Tod nicht mehr auf: 120 Hefte, ein Leben lang versteckt. Nach seinem Tod lässt die Witwe sie abschreiben, in Blechkisten verlöten und vergraben.

Erst 1991 begann in Russland die Herausgabe des bis dahin völlig unbekannten Prischwin, 12 000 Seiten lagen am Ende 2017 vor. Der ethnografische Erzähler, Kinderschriftsteller und Naturdichter, in der DDR durch Verlag der Nation, Volk und Welt, Kinderbuchverlag bekannt, entpuppt sich plötzlich als politischer Literat, als Gegner von Revolution, Bolschewismus und Bauern.

Jener Zeitungs-Essay, mit dem er bereits 1917 Lenin scharf attackierte („Mörder!“) und dafür zwei Wochen in Haft kam, als Spiegel eines Blicks, der die Tagebücher bestimmt. Evelin Passer hat im ersten der geplanten vier Bände die Jahre 1917 bis 1920 vereint.

Schlechtes Gewissen

Die Zeit von Oktoberrevolution ( Prischwin erlebt sie in Petrograd) und Bürgerkrieg. Prischwin zieht sich auf sein Land zurück und lebt durchaus zufrieden mit Garten, Feldarbeit, Jagd und Natur als Bauer – bis ihm erst der Wald geplündert, dann nach und nach alles andere weggenommen wird. Er verliebt sich in eine Verheiratete und hat ein schlechtes Gewissen gegenüber Ehefrau und Kindern.

Er lebt in Jelez, dann in Alexino, erlebt Kälte, Hunger, Typhustod, steigende Preise, Anarchie, Chaos, reibt sich an Gorkis berühmter Zeitung „Neues Leben“ (warum genau erfährt man allerdings nicht) und am Armutskomitee, an der Intelligenzija und am grassierenden Glaubens-Verlust.

Die „großen Wirren“

Vieles vermischt sich: Alltägliches und Autobiografisches, Naturbeobachtungen und Notizen, Reflexionen und Träume, Kurzerzählungen und philosophische Einlassungen, religiöse Erörterungen und jede Menge Empörung.

Selbstvergewisserung und Selbstsuche werden zu einer Chronologie jener bewegten Jahre, die Prischwin immer wieder – als Anspielung auf die Epoche nach Iwan dem Schrecklichen – als die „großen Wirren“ bezeichnet.

Einblicke in die Denk- und Empfindungswelt eines Autors, der ab 1934 im Vorstand des Schriftstellerverbandes saß, hohe Auflagen und Honorare, Orden und ein Gut bekam, nach dem ein See und ein Gipfel im Kaukasus benannt wurden.

Kryptische Strudel

Wer aber war der wirkliche Michail Prischwin? Der offiziell belobigte Erzähler oder der Chronist des Tagebuchs? War er beides, also ein Gespaltener? Möglich, auch wenn er im Januar 1919 eisern notiert: „Ein Dichter verkauft sich niemals.“

Denn der Ton seines Tagebuches ist – im Gegensatz zum literarischen Werk – erbittert und erzürnt, entsetzt und erlitten. Da geraten allerdings dann manch philosophischer Flug und so manch religiös-mystischer Ausflug in kryptische Strudel. Da ist mehr flirrende Seele unterwegs als politischer Verstand.

Zur berüchtigten Offensive von Kerenski im Juni 1917 hat Prischwin keine Meinung. Die Notizen von der Räte-Sitzung nach dem Kornilow-Putsch 31. August/1. September 1917 fehlen leider (da muss man Suchanow befragen). Und was Prischwin im Dezember 1920 mit Kamenew beredet hat, hätte man schon gern gewusst. Nicht nur zornige Anklagen.

Im Hin und Her des Bürgerkrieges

Was Prischwin dagegen ausgezeichnet gelingt, sind Beschreibungen des dörflichen Alltags im Hin und Her des Bürgerkrieges, inklusive der wütenden Beobachtungen entfesselter Muschiki. Da erzählt ein durch Enteignung Entwurzelter, der durch Provinznester treibt, nicht nur in Sofja verliebt ist und sich durch einen Hunger-Alltag schlägt: „Das Leben: Mehl, Hirse, Kartoffeln, Fleisch und Speck, ein Schafspelz.“

Immer wieder geht einem ein wenig der Überblick verloren, weil – neben dem wunderbaren, auch Nebensächliches fundiert erläuternden Anhang – eine Tabelle fehlt, wann Prischwin wo und als was war. Aber die kann man ja in den nächsten Bänden dann noch hinzufügen.

Michail Prischwin: Tagebücher. Band I 1917 bis 1920. Aus dem Russischen, herausgegeben und kommentiert von Eveline Passet. Nachworte von Eveline Passet und Michail Schischkin. Guggolz Verlag; 457 Seiten, 34 Euro

Von Norbert Wehrstedt