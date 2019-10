„Was heute fehlt, ist der große Wurf einer gesellschaftlichen Vision“, sagt Philipp Ther im Interview. Der in diesem Jahr mit dem Wittgenstein-Preis ausgezeichnete Historiker analysiert die Transformation nach 1989. Am Schauspiel Leipzig ist er am Mittwoch Gast in der Reihe der Expertengespräche zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit.