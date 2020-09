Leipzig

Draußen ist besser als drinnen. In der Corona-Zeit gilt das offenbar umso mehr, weshalb die Kulturszene momentan so viele Konzerte wie möglich ins Freie verlegt. Die Frischluft-Saison verlängert sich dieses Jahr bis in den Oktober hinein – und auch in der aktuellen Woche sind einige Hochkaräter dabei.

Milow zum Beispiel. Der Belgier wollte seine aktuelle Platte „Lean On Me“ eigentlich schon im Juni persönlich in Leipzig vorstellen. Das Konzert sollte auf der Parkbühne des Geyserhauses im Bretschneider-Park stattfinden, fiel jedoch aus bekannten Gründen aus. Jetzt am Mittwoch, 19.30 Uhr, findet Milows Auftritt stattdessen auf der anderen Leipziger Parkbühne statt: im Clara-Zetkin-Park. 510 Zuschauer sind immerhin erlaubt; es gibt noch Tickets. Vor zwei Wochen beendete der 39-Jährige seine coronabedingte Live-Pause. „Wie eine große Erleichterung“ habe sich die Rückkehr auf die Bühne angefühlt, findet er. Hinsichtlich der Zukunft von Live-Musik sei er nun etwas hoffnungsvoller gestimmt.

Leipziger Liedermacher bei freiem Eintritt

Ein wenig Hoffnung ist auch in die Musikspielstätten zurückgekehrt, seit sie sich zusammenschließen, um auf der Festwiese vor dem Stadion gemeinsam die Reihe „Outside“ zu gestalten. Nach mehreren DJ-Auftritten sollten hier vergangene Woche erstmals Leipziger Künstler mit konventionellen Instrumenten ihre Bühne kriegen, doch was passierte? Ein Sturm wehte die Plan fort. Diesen Mittwoch, 19.30 Uhr, wird die „Singer-Songwriter-Night“ mit Karl die Große, Arik Dov, Anne Heisig und Max von Petra nachgeholt, bei freiem Eintritt.

Die Leipziger Band Karl die Große spielt am Mittwoch bei der „Singer-Songwriter-Night“ auf der Festwiese vor dem Stadion. Quelle: Christian Modla

An selber Stelle geht es am Donnerstag, 18.30 Uhr, mit der Rostocker Rap-Combo Waving The Guns weiter. Am Freitag folgen um 20 Uhr die weltmusikalische angehauchte Popband Bukahara und am Samstag ab 16 Uhr ein „Techno-Picknick“. Soweit zur „Outside“-Reihe, die sich danach noch bis mindestens Ende September fortsetzt.

Ruhigere Konzerte als vor Corona geplant

Auf der Hofbühne der Pittlerwerke messen sich am Donnerstag ab 20 Uhr Richy Rose, KlangGedanken und Astronawt in einem Song-Slam. Am Freitag dann findet doch noch ein Courage-Konzert auf dem Dach der Moritzbastei statt. Zudem mischt die Geyserhaus-Parkbühne, die Milow ja abgeben musste, wieder mit – wenn auch mit zwei Pianisten etwas ruhiger, als vor Corona geplant war. Statt der Gundermann-Hommage von Dresen & Scheer spielt am Donnerstag um 20 Uhr Federico Albanese seine traumschöne Musik. Und am Samstag setzt sich um 20 Uhr Lambert die Maske auf und klimpert neoklassische Töne.

Federico Albanese dürfte auf der Geyserhaus-Parkbühne am Donnerstag auf einen lauen Spätsommer-Abend hoffen. Quelle: Markus Werner

Dass auch manchem Doom-Metaler eine zarte Seele innewohnt, führt am Samstag ab 19.30 Uhr Peter Walker an der Kirchenruine Wachau vor. Der einstige Sänger der brachialen Band Warning bringt nur seine Akustikgitarre mit und gibt ein Solo-Konzert. Der September könnte also so manche wunderbare Spätsommernacht zaubern. Und noch für den 3. Oktober hat sich die italienische Punkband Talco zum Konzert im Clara-Zetkin-Park angesagt – wenn nur das Wetter mitmacht.

