Miriam Vlaming schickt ihre „Kreaturen“ auf Zeitreise

Markkleeberg

Miriam Vlaming ist Malerin, Bildphilosophin und visuelle Anthropologin. Die Vertreterin der Leipziger Schule zeigt ihre „ Kreaturen“ in der Natur, in landschaftsartigen Bildräumen und in den unterschiedlichsten Szenarien im Weißen Haus. Die Ausstellungseröffnung findet am heutigen Donnerstag um 19 Uhr statt.

Der Mensch steht im Mittelpunkt

Das Thema Mensch interessiert sie mit allen Facetten. Seine Entstehung in einem kleinen Fragment der Weltgeschichte. Der Mensch in Verbindung mit der Umwelt, die er selbst gestaltet. Und als Teil der Natur, die er braucht. Ohne die er nicht lebensfähig wäre. Wohingegen die Natur den Erdenbewohner nicht braucht. Ihre Protagonisten huschen durch alle Zeiten.

Dazu passt ihre Auseinandersetzung mit Ikarus in ihrem Bild „Push the sky away“ in Anlehnung an den gleichnamigen Song von Nick Cave. Die Sagengestalt flog vermessen der Sonne entgegen und stürzte ins Meer – eine Parabel, die den Größenwahn des Menschen andeutet. Die Flügel lassen Raum für Interpretationen. Man brauche eine Art Hochmut, um Grenzen zu überwinden und den Fortschritt voranzutreiben, obwohl die Naturgesetze zu beachten seien, erklärt Miriam Vlaming. Die Narbe im Bild, ein mit vielen Stichen geflickter Riss, steht für die Spuren, die alles hinterlässt.

Fotografien übernehmen Funktion von Skizzen

Fotografien übernehmen in ihren Bildern die Funktion von Skizzen. „Ich sample gerne Fotos und übertrage sie in eine andere Wirklichkeit“, verrät die Künstlerin. Ihre Motive überträgt Vlaming auf die Leinwand, wo sie in einem vielschichtigen Gesamtkunstwerk wiederum zu Fragmenten werden. Sie trägt auf eine Grundfarbe weitere Farbschichten auf, verdünnt sie, lässt sie über die schräg gestellte Leinwand rinnen oder wäscht sie wieder ab. Es entstehen Farbinseln, die Durchblicke in tiefere Schichten erlauben und Oberflächen mit Symbolkraft.

Miriam Vlaming überlässt dem Betrachter vielfältige Interpretationsmöglichkeiten ihrer Botschaften und Bekenntnisse. Den offensichtlichen moralischen Zeigefinger lehnt sie ab. Für ihre Werke gilt eher ein Satz aus Paul Klees Text „Schöpferische Konfession“ von 1920: „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar“.

Rinks Meisterschülerin

Miriam Vlaming lebt und arbeitet in Berlin. Sie ist in Düsseldorf geboren, hat schnell ihr Faible für die Malerei entdeckt und ein eigenes Atelier gehabt. Die Kunstakademie in ihrer Heimatstadt war kein Ort für Figuration, also nichts für sie. Vlaming hat sich erst einmal auf das Studium der Erziehungswissenschaften mit Diplompädagogik, Soziologie und Psychologie gestürzt. Daraus entwickelt sie heute noch ihre inhaltlichen Vorlagen und den Unterbau für ihre Bilder. An der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig fand sie mit Arno Rink und seinem Assistenten Neo Rauch eine künstlerische Heimat und war zwei Jahre lang bis 2001 Rinks Meisterschülerin. Einer Technik, die sie bei Wolfram Ebersbach lernte, ist sie bis heute treu geblieben: Sie malt mit selbst zusammengemischten Eitemperafarben, weil sie die matten Töne mag und die Herstellung sie fasziniert. So behalte sie die Sensibilität für die Farben. Wenn man immer nur fertige Tuben nutze, mache das malfaul, findet die Künstlerin.

Von Gislinde Redepenning