Mit A. R. Penck fing alles an: Leipziger Galerie Jochen Hempel blickt auf die eigene Geschichte

Leipzig

Er sollte schon ein bisschen auffallen, der erste Auftritt von Jochen Hempel als kommerzieller Galerist. Im März 1992 war das, in der Leipziger Zentralstraße 9, einem Haus, in dem damals auch Judy Lybkes Galerie Eigen+Art residierte. Dass es tatsächlich richtig gut und laut wurde, lag auch an dessen Tipp: „Frag doch mal den Penck.“ Hempel fragte, und Pencks Kunst kam in die Galerie, die sich damals noch Dogenhaus nannte. Heute ist sie längst etabliert, heißt so wie ihr Gründer und befindet sich nach Zwischenschritten im Markt 9 (ab Juni 1995) und in der Beethovenstraße 1 (ab August 1998) seit Januar 2005 in der Spinnerei.

Wer in diesen Tagen die Galerie Jochen Hempel betritt, begegnet gleich am Eingang zwei typischen Höhlenmalerei-Buchstaben-Strichmännchen-Pencks aus der Premierenschau und dem Motiv der damaligen Einladungskarte. „Walking Through the Fields of History“ ist die erste Schau nach der Corona-Pause überschrieben. Und die Historie, die hier besonders belichtet wird, ist die der Galerie selbst – natürlich mit den Mitteln der Kunst.

Monatelang nichts von ihm gehört, dann ist Penck plötzlich da

Gehen wir also noch einmal zurück in die Zeit der ersten Ausstellung: Im September ’91 hatte A. R. Penck (1939–2017) über seine Agentin zugesagt – allerdings nur unter der Bedingung, dass er Musik machen könne und ein zweiter Schlagzeuger engagiert würde. Der in Dresden geborene und damals in Irland lebende Ausnahmekünstler war auch Jazzmusiker. Nun also steht die Eröffnung an. Alles ist vorbereitet. Weil Hempel von Penck aber seit fünf Monaten gar nichts mehr gehört hat, meinte er, er könne auf die Fußmaschinen für die Schlagzeuge verzichten. Er glaubte nicht mehr, dass der Künstler zur Vernissage erscheinen würde.

Doch dann ist er plötzlich da, mit Band – und der Galerist muss nun irgendwo sehr schnell diese Fußmaschinen auftreiben. Es gelingt, der Abend wird rauschend, Penck und Co. spielen bis in die Morgenstunden im legendären Club „Zündspule“ unten im Haus.

28 Jahre – 28 Künstler

Für die Ausstellung gut 28 Jahre danach hat Jochen Hempel nach ganz persönlichen Kriterien 28 Künstler zusammengebracht, die für ihn, für die Galerie wichtig waren. Er ist sichtlich glücklich mit dieser Zusammenstellung. „Ich könnte hier sofort einziehen.“

Einige der gezeigten Künstler sind später andere Wege gegangen. Wie zum Beispiel Kaeseberg, von dem Arbeiten aus dem Jahr 1991 zu sehen sind. Symbole treffen auf Schrift, auf Worte, die wir lesen und nicht lesen können, seltsame Fährten zu legen scheinen in ihrer Beiläufigkeit. Eine Zeichen-Sprache, die Hempel immer noch beeindruckt.

Kaeseberg gehört wie Penck zu einem Abschnitt, den der Galerist „die frühen Jahre“ nennt. Eine Wiederentdeckung ist auch Maren Roloff, von der eine Installation aus Fahrradschläuchen gezeigt wird. Peter Krauskopf, Ulf Puder oder Tilo Schulz sind ebenfalls früh dabei, aber weiter sehr präsent in der Galerie.

Ausstellung war für Wien geplant

Dass diese Ausstellung überhaupt in Leipzig gezeigt wird, hat mit der Corona-Pandemie zu tun. Nachdem Hempel die 2012 gegründete Dependance in Berlin Anfang 2019 aufgegeben hatte, suchte er nach einem neuen zweiten Ort. In Wien fand er eine Beletage mit fünf Räumen; dort wollte er sich mit einer Schau zur Galerie-Geschichte vorstellen. Am 21. März sollte Eröffnung sein, am 11. musste er sie absagen. Dank der kulanten Vermieterin kam er aus dem Vertrag. Der Wien-Plan sei nicht aufgegeben, müsse aber erst mal ruhen, sagt der 1965 in Rostock geborene und in Leipzig aufgewachsene Galerist.

Vielfältig und dennoch klar: Blick in die Ausstellung mit einer Skulptur von Stephan Balkenhol und Fotos des Finnen Esko Männikkö. Quelle: André Kempner

Das Konzept der Schau hat er flüssig in die Spinnereihalle übersetzt. Es gibt zwei Räume im Raum. Einer fasst Malerei in Leipzig, was mehr ein Prinzip als einen Ort meint. Von dem aus dem Allgäu stammenden und in Düsseldorf arbeitenden Sven Kroner etwa ist neben Werken Ulf Puders oder Martin Kobes eine zwischen Düsternis und Heimeligkeit schwebende Landschaft zu sehen, die in Leipzig entstanden sein könnte. Dass Gegenständliches in Berlin nicht den gleichen Sog auf das Publikum ausübt, deutet ein weiterer Raum an, unter anderem mit Kunst von Imi Knoebel oder einer sehr filigranen Installation des Koreaners Jong Oh.

Zum Rundgang soll Hartwig Ebersbach gezeigt werden

Eine ganze Wand mit sieben Kleinformaten hat Hartwig Ebersbach, der am 17. Mai seinen 80. Geburtstag feierte. Zum für Ende September geplanten Herbstrundgang ist eine Einzelausstellung mit ihm geplant. Zuvor wird ab 1. August Bastian Muhr zusammen mit dem US-Künstler Benjamin Butler gezeigt. Jetzt ist von ihm eine weißgraue Fläche zu sehen, die aus unzähligen winzigen Punkten besteht. Eine Art Zwischenwelt nennt Hempel diesen Bereich, in den eine Figur von Stephan Balkenhol schaut. Dass sie auf Spielzeugautos steht, will nicht passen zum stoischen Gesichtsausdruck.

Schwerpunkt Fotografie

Ein weiterer Bereich ist der Fotografie gewidmet. Gleich mit fünf zum Teil großformatigen Arbeiten ist der Finne Esko Männikkö vertreten, „einer meiner Lieblingskünstler“. Durch ihn sei ihm einst auch der internationale Einstieg bei Sammlern gelungen, so Hempel. Neben Arbeiten von Albrecht Tübke oder Matthias Hoch fällt Rebecca Wiltons Foto aus ihrer Serie „Häuser & Paläste“ ins Auge, für die sie sich selbst dezent in verlassenen Orten wie der inzwischen sanierten Villa an der Ecke Leibniz-/ Gustav-Adolf-Straße inszeniert hat. Ein Dazwischen. Schwebend. Melancholisch. Ein Gefühl, dem man sich bei dem sehr inspirierenden Gang durch die Geschichte dieser Galerie ab und an nicht entziehen kann.

Info: Walking Through the Fields of History; bis 2. Juli in der Galerie Jochen Hempel (Spinnereistraße 7), zur Zeit geöffnet: Do–Sa, 11–17 Uhr.

Von Jürgen Kleindienst