Leipzig

War da mehr? Wird etwas anderes in Erinnerung bleiben vom Jahr 2020 als Virus (ist gekommen) und Trump (wollte nicht gehen)? Erneut hilft Karikaturist Klaus Stuttmann auf die Sprünge mit einer Sammlung seiner politischen Karikaturen. Die erscheinen täglich in deutschen Tages- und Wochenzeitungen, Magazinen und Zeitschriften, regelmäßig auch in der LVZ.

„1,5 m Mindestabstand!!“ heißt das Buch und beginnt mit 1000 Metern, nämlich – dem Redaktionsschluss geschuldet – im November 2019. Damals hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier 1000 Meter Abstand zwischen Windrädern und Ansiedlungen verlangt, und Stuttmann fand, das sollte auch für Autobahnen gelten. Es war die Zeit, als Andi Scheuer die Maut versemmelte, aber – „mir ist hier ein kleines Malheur passiert“ – trotzdem nicht zurücktreten musste. Als Klimaaktivistin Greta einen Ozean überquerte, was aus Stuttmanns Sicht nichts war „gegen meine Fahrt mit der Deutschen Bahn!!“.

Mit Klimakatastrophenfolgen beginnt auch der Januar. Außerdem wird in Nahost ein Friedensplan beerdigt, und dann kommen die ersten Masken ins Bild: „Die Regierung ist schon sehr in Sorge, dass jetzt die Videoüberwachung nicht mehr funktioniert.“ Ab Februar dominiert Corona die Karikatur des Alltags. Das Virus fliegt durchs All, klopft beim Karneval an die Tür, bekommt in Paris den Krieg erklärt, demonstriert für „Mehr Partys!“, fliegt über New York und weigert sich, Trump zu befallen – das war im März, es kam dann anders.

Mund-Nasenschutz-Hersteller baden im Geld und Konsumenten im Kaufrausch. „Wir sollen einen Impfstoff entwickeln, um eine Epidemie zu verhindern? Corona?“, fragt ein Forscher den anderen. Dessen Antwort: „Rassenhass!“ Die CDU Thüringen hat eigene Probleme, nämlich keinen Plan. Die EU muss beatmet werden und kann im Mittelmeer keine Flüchtlinge retten, weil die „beim Ertrinken einfach nicht unsere Abstandsregeln einhalten“.

Historische Ausgabe

Um der Erinnerung auf die Sprünge zu helfen, fasst Walther Fekl Monat für Monat pointiert die wichtigsten Ereignisse zusammen, die manchmal Aufreger waren, manchmal einfach nur absurd, wozu auch das Gebaren der Herren Erdogan, Lukaschenko und Putin gehört.

Hinterher sind viele klüger, doch Karikaturist Klaus Stuttmann ist es währenddessen schon. Und diese Ausgabe seiner Jahrbücher wird – nicht erst mit Abstand betrachtet – eine historische sein.

Klaus Stuttmann: 1,5 Meter Mindestabstand! – Politische Karikaturen 2020. Mit Texten von Saskia Wagner und Walther Fekl. Schaltzeit Verlag; 224 Seiten (200 farbige Karikaturen), 19,90 Euro

Von Janina Fleischer