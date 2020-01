Mit Gerhard Schöne auf 100-Minuten-Reise ins „Kinderland“

Leipzig

Die Lieder waren da, lange bevor die eigenen Kinder da waren. Sagt Gerhard Schöne. Vielleicht, weil der seit jeher auf seine ganze eigene Art ja immer auch ein Kindskopf war. Und geblieben ist. Wie auch der Auftritt des Liedermachers am Dienstag in der MB-Tonne bestens zeigte, wo Schöne das zahlreich erschienene Publikum für 100 Minuten zu einer Reise ins „ Kinderland“ mitnahm.

Es ist ein Mischprogramm aus Lesung und Konzert, mit dem Schöne derzeit tourt. Im Gepäck neben zahlreichen Liedern auch ein schon 2014 erschienenes Büchlein, das„Mein Kinderland“ heißt und das auf der Bühne geöffnet wird wie eine kleine hübsche Ramschkiste. Die ist voll der Kindheitserinnerungen des 1952 in Coswig geborenen Pfarrerssohn. Also voll mit Erinnerungen an eine Zeit, in der man noch neugierig und sich wundernd in die Welt und nicht abgeklärt aufs iPhone blickte.

Ein Kindskopf im besten Sinne

Um es dann aber schon sein zu lassen mit der Gegenwartskritik. Denn den Umstand, dass die Kids heutzutage weniger für die kleinen, alltagspoetischen Wunder der Schöpfung, als vielmehr für die der digitalen Technik empfänglich sind, streift auch Schöne nur kurz. Der Mann ist schließlich ein unverbesserlicher Philanthrop – und eben ein Kindskopf im besten Sinne. Einer, der fest, aber nicht starr im christlichen Glauben stehend, den kindlichen Blick pflegt. Der indes – das muss man freilich unbedingt dazu sagen – nichts mit einem kindisch-infantilen Blick zu tun hat. Denn den pflegen tendenziell ja dann tatsächlich wiederum eher Erwachsene, die in all ihrer kernigen Selbstgewissheit immer zu wissen meinen, wie der Hase läuft und die Welt sich dreht.

Oder um es mit ein paar Zeilen aus einem Lied Schönes zu sagen: „Fällt ein Baum zu Boden/ ist das nicht schlimm./ Sagen die Großen/ Bäume gibt’s viele.“ Beim Kratzer auf dem Autolack aber sieht das dann schon anders aus, denn: „ Autos muss man pflegen, sagen die Großen.“ Vom 1981er „Spar deinen Wein nicht auf für morgen“-Album ist dieses Lied, dem zum Konzert das Publikum in geradezu andächtiger Stille lauscht.

Singender Protestant und Poet

Und natürlich ist in der MB der Anteil derer, die dazu schon in den Ost-80ern lauschend ihren Wein schlürften, entsprechend groß. Wenn interessanterweise auch nicht in jener Dimension, die vielleicht zu erwarten oder auch zu befürchten ist.

Schöne, der sich als singender Protestant und Poet seliger Sanftmut so beeindruckend unbekümmert außerhalb allen lärmigen Zeitgeistes bewegt, trifft offenbar zugleich einen generationsübergreifenden Zeitnerv: Einen Wunsch nach Verortung, nach Zuversicht. Und wenn Schöne einige von Psalmen inspirierte Lieder zum Besten gibt, wird dann natürlich konsequenter Weise auch weniger das Wandeln im finsteren Tal, als eben das Weiden in grünen Auen beschworen.

Grüne Auen sind dann auch die Kindheitserinnerungen, die Schöne durchstreift. Unangefochten geborgen in einer Lebenssicht, die ganz intuitiv um das wirklich Wichtige im Leben weiß. Die leise Melancholie, die dabei gerade auch in aller Heiterkeit mitschwingt, gehört da unbedingt dazu.

Von Steffen Georgi