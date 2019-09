Mit Hexenbesen und Schlafanzug: Festival „Klassik für Kinder“ beginnt am Freitag

Leipzig

Bereits zum 14. Mal findet das Musikfestival für Kinder in der Evangelisch Reformierten Kirche auf dem Tröndlinring 7 in Leipzig statt. „Damit wird es langsam, vielleicht nicht erwachsen, aber jugendlich“, meint Kantorin Christiane Bräutigam, die künstlerische Leiterin. So seien bestimmte Veranstaltungen des viertägigen Festivals inzwischen zur beliebten Tradition geworden.

Vor allem das Nachtkonzert am Samstag, auch Schlafanzugkonzert genannt, sei jedes Jahr ein Highlight. Kinder, die in Schlafanzug kommen, haben freien Eintritt. Außerdem ermögliche das Rahmenprogramm den Kindern einen spielerischen Zugang zur Musik. Dies sei nötig, denn Kinder seien von einem klassischen Sitz-Konzert schnell gelangweilt.

Darum sei die Kirche als Konzertsaal auch so geeignet: „Der Grundriss der Kirche ist rund, so hat man von allen Plätzen eine gute Sicht, und das Orchester sitzt mit auf der Bühne, anders als in der Oper. Die Kinder sehen so, wie Musik mit den Instrumenten verwoben ist“, erklärt Bräutigam. Außerdem sei es ihr wichtig, eine Bandbreite klassischer Musik an einem Wochenende vorzustellen: Neue Musik, Sinfonie, Oper und Kirchenmusik.

Die Oper „Hänsel und Gretel“ mit einem von Kindern gestalteten Bühnenbild

Los geht es am Freitag um 10 Uhr mit dem Schülerkonzert und dem Eröffnungskonzert um 18 Uhr. Zu erleben ist eine gekürzte Fassung der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck. Das Bühnenbild wurde in einem Workshop vorab von Kindern gestaltet. Außerdem werden Kinder vom Tanzworkshop, der bereits letzte Woche stattgefunden hat, zu sehen sein, so wie das Orchester der Musikalischen Komödie und der Kinderchor der Schola Cantorum.

Im Zeichen der Neuen Musik steht das Preisträger- und Mitsingkonzert am Samstag um 15 Uhr. Dabei stellen die Gewinner des Kinder- und Jugend-Kompositionswettbewerbs ihre Werke vor. Dazwischen lädt der Kinderchor der Grundschule Forum Thomanum die kleinen Gäste zum Mitsingen ein.

Die Kinder können ihre eigene Musik zusammenstellen

Die jungen Teilnehmer des Komponistenwettbewerbs kämen übrigens oft aus Familien mit musikalischen Hintergrund, darum hat sich Bräutigam dieses Jahr als Gegenstück etwas ganz Besonderes ausgedacht, um unerfahrene Kindern das Komponieren zu ermöglichen: „Computerunterstützt werden elektronische Klänge zur Verfügung gestellt. Die Kinder malen etwas auf und je nachdem, wie die Linien verlaufen, ergibt sich ein individueller Klang. Die Kinder können ihre eigene Musik zusammenstellen.“ Der Workshop findet am Samstag um 16.15 Uhr und am Sonntag um 15.30 Uhr statt.

Schlafanzugkonzert wird dieses Jahr magisch

Am Abend ist es dann um 20 Uhr so weit – das Schlafanzugkonzert wird dieses Jahr magisch: Neben dem historischen Stück „Die Moldau“ von Friedrich Smetana wird auch die zeitgenössische „Harry-Potter-Suite“ von John Williams, vorgeführt vom Orchester Fürstenhof, dem Kinderballett Plagwitzer Ballettschule und dem Tanzraumkollektiv. Passend dazu finden auch Workshops der Zaubertrank-Brauerei statt.

Am Sonntag 17 Uhr schließt das Festival mit einem Kirchenmusik-Konzert, mit dem Titel „ Peter Rakete auf der Jagd nach dem geheimen Klang“. Die Kirche wird zur Rakete, und Peter reist musikalisch durch tausend Jahre Geschichte und entdeckt die verschiedenen Lieder mit dem christlichen Motiv „Halleluja“. Am Konzert beteiligen sich unter anderen Schüler des Hildebrand-Gymnasiums Markkleeberg und Musikschule Neue Musik Leipzig, sowie Teilnehmer des Workshops „Kinder dirigieren“. Neben den Konzerten gibt es viele Spiele und weitere Workshops. Um eine Anmeldung zu den Workshops wird gebeten.

Karten an der Abendkasse oder in der Musi- kalienhandlung M. Oelsner, Schillerstr. 5 (Kinder 4 Euro, Erwachsene 8-9 Euro); www.klassik-fuer-kinder.de

Von Pauline Szyltowski