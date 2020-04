Mit Humor durch die Krise: Ralf König und seine Corona-Comics

Leipzig

Los ging es mit einem Comic zur Absage des Song Contest, dann ging es weiter mit „Marie Coronette“ („Wenn das Volk kein Klopapier hat, soll’s Servietten nehmen!“). Seither gibt es von ihnen täglich neuen Stoff zur Krise. Was hat Sie dazu bewogen?

Ich hatte gerade ein Comicalbum fertig gezeichnet und wollte nun mit dem neuen Buch für Rowohlt anfangen, da kam der Corona-Einbruch. Da war ich erst mal drei, vier Tage sehr verdattert und hab den Stift nur für spontane kleine Einfälle in die Hand gekriegt. Also Cartoons und Comics zum Krisenthema, und dabei blieb es dann. Ich merkte, das hilft mir aus der seltsamen Katastrophenstimmung, ich versuche, täglich einen kleinen Strip zu zeichnen. Damit verdiene ich ja kein Geld, ich war immer zurückhaltend mit Gratis-Unterhaltung bei Facebook. Aber in diesen Tagen habe ich Lust dazu und hoffe, die Leute sind nach der Krise fair und kaufen die Comics.

Wie wirkt sich Corona auf Ihre Arbeit aus?

Nach dem ersten Schock bin ich ziemlich kreativ, zum Glück. Normalerweise arbeite ich mit Kollegen in einem Gemeinschaftsatelier, aber nun bleib ich halt zuhause und bin folglich viel allein. Ich bin auch privilegiert, ich hab eine schöne Dachwohnung mit einem hellen Arbeitsplatz und meine Ruhe. Wenn die Umstände nicht so dramatisch wären, wäre alles in Ordnung, aber man denkt ja schon an die vielen gestressten Ärzte und leidenden Patienten und daran, was das mit der Wirtschaft macht und an die alten Leute, die jetzt isoliert werden … Das ist schon bitter, aber ich bin froh, dass ich meinen Humor behalte. Wie gesagt, ich hau jeden Tag einen Gag raus, das tut mir gut.

Wie sehr fehlt Ihnen der Kontakt zum Publikum bei Lesungen?

Ich feiere dieses Jahr Jubiläum: 40 Jahre Comiczeichnerei, dazu gibt es eine Lesung, die am 19. Januar in Berlin im BKA-Theater bejubelte Premiere hatte. Ich hab danach noch einmal gelesen, vor zwei Wochen hier in einer winzigen Schwulenbar in Köln, kurz danach kam der Shutdown. Das war’s wohl fürs erste mit dem Jubiläum. Das ist schade, wird aber hoffentlich nachgeholt. Dann sind’s halt 41 Jahre Comiczeichnerei. Eine große Ausstellung soll es auch noch geben in Berlin, im Juli, ich werde im Sommer ja auch noch 60. Mal sehen, was noch kommt – oder auch nicht.

Wie kommen Sie mit der Isolation klar?

Gut! Ich bin oft und gern allein, das macht gerade nicht so viel Unterschied. Es hat auch was Gemütliches, ein bisschen wie die stillen Weihnachtstage, nur im Frühling und viel länger.

Wie wichtig ist Humor in diesen Zeiten?

Also ich wäre schon in der Psychiatrie ohne Humor. Dazu brauche ich kein Virus!

Wie reagieren Ihre Leser?

Es tut den Lesern offenbar gut, morgens bei Facebook reinzuschauen und erst mal einen meiner kleinen Comics zu lesen. Die Leute schreiben jedenfalls in die Kommentarleisten, dass sie das klasse und wichtig finden, auch mal über das Kuriose dieser Zeit zu lachen. Ich mach das ja mit Konrad & Paul, meinem schwulen Pärchen, das ich schon seit 20 Jahren beobachte. Die Leser kennen die beiden auch, die sind mittlerweile wie gute Freunde. Und die Freunde sind halt jetzt in der Krise! Bei Paul piept der Sperling, der will raus in den Frühling und darf nicht, und dazu sitzt Konrad auch den ganzen Tag zuhause. Beengte Wohnverhältnisse erleben wohl gerade viele!

Was macht dieser zumindest digitale Austausch mit Ihnen?

Ich muss aufpassen, dass ich den Laptop für einige Stunden am Tag zur Seite lege, dieses Internet lenkt ja permanent ab! Morgens den neuen Comic zu posten und erst abends wieder online zu gehen, das wäre okay. Mit so vielen mir unbekannten Leuten zu chatten, ist ein Zeitkiller! Darum hab ich auch kein Smartphone, ich will das verdammte Internet nicht auch noch in der Hosentasche haben.

Und wer kommt besser mit Corona klar – Konrad oder Paul?

Konrad! Der spielt auf seinem Klavier und liest auf dem Sofa die Tageszeitung, während der rollige Paul an der Wohnungstür kratzt.

Von Stefan Gohlisch