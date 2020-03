Mit Johann Sebastian Bach virtuell durchs historische Leipzig

Leipzig

Das traditionelle Konzert zum Bachgeburtstag fällt aus am 335. Damit wird auch das Andenken des größten aller Thomaskantoren zum Opfer der Corona-Pandemie. Jedenfalls musikalisch. Doch hat das Leipziger Bach-Archiv noch einen Trumpf in der Hinterhand, den es heute punktgenau auf den Tisch legt: Wenn wir schon aus Gründen der Viren-Eindämmung nicht mehr zum entspannten Flanieren vor die Türe kommen, so können wir wenigstens virtuell durch Leipzig schlendern. Und zwar auf den Spuren Johann Sebastian Bachs, der bekanntermaßen die letzten 27 Jahre seines Lebens als Thomaskantor in der Geistes- und Handelsmetropole verbrachte.

Sinnliche Einblicke

Heute geht die nächste Ausbaustufe des Orte-Moduls im Rahmen der Internetseite jsbach.de ans Netz, das Liebhabern, aber auch Interpreten und Forschern einen unmittelbar sinnlichen Einblick in die Lebenswirklichkeit und das Umfeld im Leipzig des 18. Jahrhunderts vermittelt.

Als die Planungen für dieses Tool vor rund zwei Jahren begannen, war es noch die Absicht der Macher im Bach-Archiv, die Immobilien, mit und in denen Bach zu tun hatte, in ihrem damaligen und ihrem heutigen Aussehen einander gegenüberzustellen. Daraus allerdings wurde mangels Masse nichts: Von zu vielen Gebäuden der Bach-Zeit existieren keine Abbildungen mehr, weswegen die Früher-Heute-Ansicht nur für wenige Bach-Orte vor 1723 zur Verfügung gestellt werden kann.

Merzfords Stadtmodell

In Leipzig allerdings sieht der Befund grundsätzlich anders aus. Aus dieser Blütezeit der Bürger-Metropole haben sich zahlreiche Abbildungen historischer Gebäude erhalten. Überdies verfügt sie im Stadtgeschichtlichen Museum noch heute über einen einzigartigen Schatz: das Stadtmodell des Tapezierers und Möbeltischlers Johann Christoph Merzford.

Leipzig vom Osten. Quelle: Bach-Archiv

Das entstand zwar erst 1822, 72 Jahre also nach Johann Sebastian Bachs Dahinscheiden. Aber wesentliche Teile Leipzigs waren damals noch im gleichen städtebaulichen Zustand, wie zu der Zeit, als Bach die Stadt durchstreifte zwischen seinen Diensten in der Thomaskirche, in der Thomasschule, in der Nikolaikirche, in der Paulinerkirche. Wenn er zur Universität oder ins Rathaus ging, um sich mit dem Dienstherrn zu zanken. Wenn er auf dem Weg ins Caféhaus war, zu Freunden, ins Grüne.

Giganten-Perspektive

Auf all diesen Wegen können wir ihn nun virtuell begleiten. Seit gut einem Jahr hat das Bach-Archiv sie mit einer Spezialkamera im Stadtmodell abgehen lassen, hat die so entstandenen Bewegtbilder optisch aufwendig nachbereitet und so ein überraschend lebendiges Abbild der Stadt geschaffen, wie sie vor knapp 300 Jahren aussah.

Marktplatz

Wenn auch nicht ganz aus Bachs Perspektive: Damit die diesbezüglichen Schwächen des Stadtmodells beim virtuellen Rundgang nicht gar so sehr ins Auge fallen, bewegen wir uns mit Bach etwa auf Höhe der zweiten Etage. Was ja auch irgendwie passt – schließlich war er ein Gigant, der Thomaskantor.

jsbach.de/leipzig-3d

Von Peter Korfmacher