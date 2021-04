Mit Romantik-Superstar C.D. Friedrich – Dresdner Schau lässt Moskau Schwärmen

Moskau

Der deutsche Botschafter in Moskau, Géza Andreas von Geyr, gerät ins Schwärmen, als er am Donnerstag Abend gegen 20 Uhr ans Rednerpult gebeten wird: „Ich bin sehr stolz. Hier wurde eine Weltklasse-Ausstellung geschaffen, ein grandioses Beispiel eines Kulturdialogs auf höchstem Niveau“, sagt der Diplomat zur feierlichen Eröffnung der Exposition „Träume von Freiheit. Romantik in Russland und Deutschland“ in der weltberühmten Moskauer Tretjakow-Galerie vor rund 100 geladenen Gästen.

300 Werke und drei Jahre Vorbereitung

Ausstellungsmacher aus Dresden und Moskau haben dazu in über drei Jahren Vorbereitung eine Kunstschau mit 300 Werken aus deutschen und russischen Sammlungen des 18. und 19. Jahrhunderts konzipiert, die nun bis zum 8. August in Moskau zu sehen ist. Ab Oktober kommt die Schau nach Dresden ins Albertinum.

Die innenarchitektonische Gestaltung der Ausstellung in Moskau hat US-Stararchitekt Daniel Libeskind übernommen, der bei der Eröffnung ebenso ins Schwärmen kommt wie der deutsche Botschafter. Es sei ihm eine große Freude gewesen, an dieser Exposition mitzuwirken, die die romantische Welt von Russland und von Deutschland zeige, „die Welt des Friedens, des Guten, des Schönen.“

Neben Bildern von Romantik-Superstar Caspar David Friedrich sind in Moskau Meisterwerke von in Deutschland weniger bekannten Künstlern wie Alexej Wenezianow, Carl Gustav Carus und Alexande Iwanow aus der Tretjakow-Galerie, dem Albertinum Dresden, der Hamburger Kunsthalle, den Staatlichen Museen Berlin, der Eremitage St. Petersburg oder dem Puschkin-Museum Moskau zu sehen.

Erleichterung unter Eröffnungsgästen

Bezug nehmend auf den vielsagenden Titel „Träume von Freiheit“ sprach von Geyr auch „Themen“ im deutsch-russischen Verhältnis an, „die brisant sind und über die wir uns Sorgen machen müssen“. Er nannte den Ukraine-Konflikt und die Inhaftierung von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Da wurde die Nachricht, dass Russland mit dem Truppenrückzug der an der ukrainischen Grenze zuletzt zusammengezogenen rund 100 000 Soldaten beginnt, mit großer Erleichterung unter den Eröffnungsgästen aufgenommen.

Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), wirkte sehr glücklich, dass die wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschobene Ausstellung nun endlich eröffnet ist und hob die aktuellen Bezüge hervor. In unserer Welt des Klimawandels sei sehr gut zu sehen, wie der einzelne Mensch unter dem Eindruck wirkender Naturgewalten plötzlich wieder auf sich selbst zurückgeworfen wird. „Sie werden sich verirren, sich verlieren und am Ende plötzlich vor einer großen weißen Wand stehen - das ist Romantik“, sagte Ackermann an die Eröffnungsgäste gewandt un hob hervor, die Ausstellungsmacher aus Dresden und Moskau seien im Laufe der Zeit zu einer „romantischen Familie zusammmengewachsen“.

Kretschmer: Kultur als Türöffner

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der wegen seiner dreitägigen Moskaureise auch Kritik hinnehmen musste, bezeichnete die Kultur als „Türöffner“ in politisch schwierigen Zeiten, um miteinander im Gespräch zu bleiben. Die Ausstellung sei eine „wunderbare Gelegenheit zu zeigen, was uns verbindet“, sie sei ein großer Erfolg. Es gehe hier auch eine inhaltliche Auseinandersetzung: „Was bedeutet Freiheit, welchen Freiheitsbegriff haben wir, was bedeutet die Abwesenheit von Freiheit?“ Die Exposition biete eine hervorragende Gelegenheit darüber den Dialog zu führen und auch zu streiten.

Die Schau, die sich auch dem Durchbruch zur Moderne und zeitgenössischen künstlerischen Positionen widmet, gilt als Höhepunkt des Deutschland-Jahres in Russland. „Es sind historische Kraftanstrengungen unternommen worden, um das in seinem Umfang einmalige Projekt zu verwirklichen“, meinte die Chefin der Tretjakow-Galerie, Selfira Tregulowa. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sind wegen zahlreicher politischer Konflikte auf einem Tiefpunkt. Zu sehen ist Kunst aus der Zeit des späten 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus Russland und Deutschland in einem bisher einmaligen Dialog. Die Schau ist von Oktober an im Dresdner Albertinum zu sehen.

Napoleons Stiefel vom Russland-Feldzug

Im Zentrum stehen etwa Meisterwerke von den in Deutschland wenig bekannten Künstlern Alexej Gawrilowitsch Wenezianow, Carl Gustav Carus und Alexander Andrejewitsch Iwanow aus der Tretjakow-Galerie sowie aus dem Albertinum, aber auch aus der Hamburger Kunsthalle, den Staatlichen Museen zu Berlin, der Eremitage St. Petersburg oder dem Puschkin-Museum in Moskau.

Außerdem sind mit dem Leben der Künstler und Personen der Zeit verbundene Objekte zu sehen: der Dirigierstab von Komponist Carl Maria von Weber oder die Stiefel, die Napoleon vermutlich beim Russlandfeldzug 1812 trug. Ferner verdeutlichen ausgewählte Positionen zeitgenössischer Kunst etwa von Marlene Dumas, Wolfgang Tillmans oder Boris Mikhailov, warum die Romantik als Beginn der Moderne betrachtet wird.

Die Geschichte der Tretjakow-Galerie Die Staatliche Tretjakow-Galerie in Moskau beherbergt mit rund 140.000 Werken der Malerei, der Graphik und der Bildhauerei neben der St. Petersburger Eremitage eine der größten und berühmtesten Kunstsammlungen Russlands. Die Werke umfassen den Zeitraum vom 11. bis zum 20. Jahrhundert. Namensgebend ist ihr Gründer, der russische Textilkaufmann und Kunstsammler Pawel Michailowitsch Tretjakow (1832–1898). Die Anfänge seiner Kunstsammlung gehen auf das Jahr 1851 zurück, als Tretjakow zusammen mit seinem jüngeren Bruder Sergei ein zweistöckiges Haus südlich des rechten Moskwa-Ufers erwarb. Im Erdgeschoss des Gebäudes richteten die Brüder ihre Geschäftsräume ein, während im Obergeschoss nach und nach eine beachtliche Gemäldesammlung einheimischer zeitgenössischer Künstler entstand. Im Laufe der Jahre wurde die Sammlung so groß, dass Pawel Tretjakow 1874 in unmittelbarer Nähe des Hauses ein Grundstück erwarb und auf ihm ein neues Gebäude errichten ließ. Anfang der 1890er-Jahre umfasste die Sammlung bereits rund 1500 Gemälde, Ikonen und Skulpturen. Nach der Oktoberrevolution wurde die Galerie im Juni 1918 per Dekret des Revolutionsführers Lenin verstaatlicht und erhielt ihre heutige Bezeichnung. In den 1920er-Jahren wurden Sammlungen zahlreicher anderer Museen sowie durch den Staat beschlagnahmte Teile diverser Privatsammlungen in die Tretjakow-Galerie integriert. Dies führte zu einem erheblichen Zuwachs des Museumsbestands, so dass das Galeriegebäude Mitte der 1930er-Jahre wegen Raummangels erweitert werden musste. Dies wurde nach Entwürfen des renommierten Architekten Alexei Schtschussew umgesetzt, der einen 1936 fertiggestellten Anbau konzipierte, der architektonisch stark an das Stammhaus angelehnt wurde. Während des zweiten Weltkriegs 1941–1945 wurden große Teile der Museumsexposition vor dem drohenden Einmarsch der Wehrmacht nach Nowosibirsk überführt, wo sie im damals noch nicht fertiggestellten Gebäude des Opernhauses provisorisch untergebracht wurden. Während der Schlacht um Moskau wurde der Museumskomplex bei Luftangriffen erheblich beschädigt. Nach Abschluss der Wiederaufbauarbeiten konnte die Galerie am 17. Mai 1945 wieder öffnen. 1977 erhielt die Galerie einen bedeutenden Teil der Sammlung des Kunstliebhabers George Costakis. 1986 wurde eine Abteilung für Moderne Kunst eröffnet, die sich in einem Neubau an der Moskwa direkt gegenüber dem Haupteingang des Gorki-Parks befindet. Das Hauptgebäude des Museums war indes von 1986 bis 1995 wegen Sanierung für Besucher geschlossen. Seit der Wiedereröffnung im April 1995 präsentiert die Tretjakow-Galerie in den grundrenovierten Gebäuden ihre Exposition in insgesamt 62 Sälen.

Von Jan Emendörfer