Mit Schalk auf der „Nationalstraße“

Cottbus

Es dauerte – gefühlt – drei Wochen bis ans Ende der Verzweiflung. Endlich gab es im Wettbewerb bei Film Nummer sieben Erlösung aus Fantasiefreiheit, Hilflosigkeit, erzählerischer Öde und linkischem Handwerk. Endlich kam mit der realistischen, so ironischen wie schalkhaften „ Nationalstraße“ die Auferstehung jenes Osteuropäischen Filmfestivals, das eigentlich für Originalität und visueller Frische steht.

Nur: Was mag die Auswähler geritten haben, so viel konfusen Unfug zu nominieren? Ein Rätsel. Erst Stepán Altrichter, der Tscheche, zeigte, was wirkliches Kino ausmacht. „ Nationalstraße“ (Coproduzent 42film Halle, 170 000 Euro MDM-Förderung) blickt mit Schwejkschem Humor auf einen Prager Plattenbauvorort, in dem einer Kneipe, Treffpunkt der Verlierer, das Aus durch einen Investor droht. Das Drehbuch stammt von Altrichter und Jaroslav Rudiš nach Rudiš’ gleichnamigem Roman.

Heiter, gelöst, mit Tempo

Dagegen wehrt sich Vandam, verliebt in die Wirtin, Bruder eines Millionärs, mit Wut, Wehmut und Worten, die er immer wieder in die Kamera spricht. Ein Hooligan, der als Polizist die Protestierer der samtenen Revolution verprügelte, Drogen nahm, rausflog und nun mit Bier, Aushilfsjobs und kauzigen Freunden durch triste Tage treibt.

Trotz seines düsteren Themas ein heiteres, gelöstes, filmisch mit Tempo auf den Punkt gebrachtes Stück tschechischen Kinos. Auf seine Augenhöhe schaffte es nur noch „Die Sonne über mir geht nie unter“ aus Russland. Ein wunderbar versponnenes Märchen über einen Internet-Junkie, der im kalten Norden Jakutiens eine Polarfuchs-Farm für einige Zeit betreut und auf einen Alten trifft, der glaubt, bald zu sterben.

Mit Episoden ihres Alltags füllt er einen Videokanal. So will er auch die seit einem Bootsunfall verschwundene Tochter des Alten wiederfinden. Da stimmt jeder Ton, jede erzählerische Schleife, jede irrwitzige Pointe.

Bester Film: „Schwester“

Zwölf Filme liefen im diesjährigen Wettbewerb, der sicher der miserabelste seit Jahren war. Eine hölzerne Coen-Verbeugung („Die Gedanken sind frei“ aus der Ukraine), schrecklich missverstandener Dogma-Stil („Agas Haus“, Kosovo)), ein blasses Internat-Drama („Die Stimme“, Kroatien) um Glauben und Nichtglauben ohne jede Finesse, ein Laienspiel um Kleinkriminelle und eine Entführung in Georgien („Das Schwein“), hysterische Teenies im Belgrader Sommer („Love Cuts“), die nichts zu sagen haben, aber ständig Messer ziehen.

Der Preis als Bester Film blieb bei „Schwester“ aus Bulgarien hängen: Eine Mutter mit zwei Teenie-Töchtern, die einen Töpferladen betreiben, und ein nicht mehr ganz junger Automechaniker mit unaufgeräumter Werkstatt voll Schrott versuchen ein Dreiecksspiel.

Als der Mechaniker wegen Steuerproblemen in Haft kommt, holt ihn Rayna, die jüngere Schwester, raus und schläft bei ihm. Da er aber der Freund der anderen Schwester ist, glaubt die Mutter an Sex, obwohl sie – wie der Zuschauer – sieht: Rayna ist angezogen. Von so verquerem, behauptetem Realismus ist das ganze anstrengende Stück.

Stärkstes Filmland: Polen

Der Regiepreis ging an den Slowaken Teodor Kuhn für „Mit einem scharfen Messer“. Ein Gerichtssaal-Drama um einen Messermord durch Neonazis, Käuflichkeit bei Polizei und Gericht und den Kampf eines Vaters für Gerechtigkeit, erzählt als schnörkelloser, nüchterner Report.

Der Reiz des Festivals in Cottbus kommt allerdings auch von den Filmen, die sonst noch so zu sehen sind. Da zeigte Polen, seit langem schon das stärkste Filmland, mit „Corpus Christie“ ein sozialpsychologisch stimmiges Drama um einen falschen Priester. Auch aus Polen: „Begnadigung“, das atmosphärische Roadmovie um ein Bauernpaar, das im Herbst 1946 seinen Sohn, von der Geheimpolizei erschossen, im Sarg durch ein Land der Gewalt bringt.

Meisterstück von Péter Bacsó

Da kam aus Russland Pawel Lungins unpatriotischer, vom Moskauer Filmfestival aus diesem Grund ausgeschlossener Kriegsthriller „Leaving Afghanistan“ über den Abzug der letzten Einheit. Ein krachender Actioner, den Hollywood nicht besser kann.

Der Länder-Schwerpunkt lag diesmal bei Ungarn, war allerdings nicht so überzeugend. Bestenfalls interessant das Biopic „ Curtiz“ über den ausgewanderten Filmemacher Mihály Kaminer (= Michael Curtiz) und seinen Dreh von „ Casablanca“, während er versucht, seine jüdische Familie zu retten. Ein Meisterstück und endlich komplett: „Der Zeuge“ von Péter Bacsó über einen Bauern, sozialistische Gesetze, den ländlichen Alltag der 40er/50er und eine seltsame Karriere. Die brillante Groteske wurde 1969 verboten.

Weitere Preisträger Bester Film: „Schwester“ ( Bulgarien) Beste Regie: „Mit einem scharfen Messer“ ( Slowakei/ Tschechien) Bester Darsteller: Alban Ukaj in „Full Moon“ ( Bosnien-Herzegowina); Frauen-Ensemble aus „Agas Haus“ Fipresci-Preis: „Die Sonne über mir geht nie unter“ ( Russland)

Von Norbert Wehrstedt