Leipzig

Die Stimmung sei bescheiden, sagt der Oberlausitzer Tourismusexperte Olaf Franke. Auch der Papst war dieser Tage nicht recht bei Laune. Wer Kultur und Gesellschaft den Puls fühlt, wird Probleme haben, Lebenszeichen festzustellen. Nur die Stimmung in der deutschen Industrie sei so gut wie nie zuvor, hat das Forschungsunternehmen IHS Markit ermittelt.

Um das Steigen und Sinken eines Stimmungsindex zu messen, werden Institute beauftragt, die sich mal umhören. So lässt sich Infratest dimap regelmäßig die Sonntagsfrage beantworten, was passieren würde, wenn Bundestagswahl wäre. Ein umständliches Verfahren, genügt es doch, einen Blick auf die TV-Quoten zu werfen. Klarer Sieger war am Ostersonntag „Das Traumschiff: Malediven/Thaa Atoll“. 19,4 Prozent der Zuschauer wollten’s sehen, und die hätten auch nicht weggeschaltet, wäre Kapitän Silbereisen in der Oberlausitz vor Anker gegangen. Hauptsache raus. Grün wählen die nicht.

Typisch Wechselwähler

16,6 Prozent schauten zur gleichen Zeit die Wiederholung des München-Tatorts „Die ewige Welle“. Der stammt aus dem Jahr 2019, und Atemschutzmasken gab es da nur in der Drogenküche beim Auskochen irgendwelcher Schmerzstiller, die als Stimmungsaufheller gedealt wurden. Hauptsache Hoffnung, typisch Wechselwähler.

Das stabilste Stimmungsbarometer ist noch immer das Münchner Oktoberfest. Derzeit werden Bierzelttische reserviert, als gäbs kein Mallorca. Ein Sprecher der Wiesnwirte sieht die Chance fürs Stattfinden so ungefähr bei „fifty-fifty“. Und ob die Maß Bier fifty leer oder fifty voll ist, spielt keine Rolle, solange man die Stimmung kippen kann.

Von Janina Fleischer