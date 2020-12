Mit Zitat und Chuzpe: Drei Comics sezieren den Mythos Beethoven

Leipzig

Den marmornen Gipfel der Beethoven-Überhöhung kennt man natürlich in Leipzig, Max Klingers Statue ist im Museum der bildenden Künste zuhause. Das korrespondierende Werk ist weniger bekannt: Gustav Klimts raumgreifender Beethovenfries, der 1902 bei der Wiener Secession den Klinger-Beethoven auf über 60 Quadratmetern umkränzte. Eine metaphorisch aufgeladener Bilderzyklus, eine Art Jugendstil-Comic ohne Worte. Klimt und Klinger haben das ikonische Beethoven-Gedenken vor gut 100 Jahren zum 75. Todestag zementiert.

Jetzt setzen sich gleich drei Comics mit dem Komponisten auseinander, und die Autoren wissen, mit wem sie es zu tun haben. Mit einem „homerischen Gotte“, wie es in Moritz Stetters „Mythos Beethoven“ in Anlehnung an den Beethoven-Biografen Alexander Wheelock Thayer heißt. Bildhauer und Maler, einer nach dem anderen, habe, so Thayer, das Werk der Vorgänger idealisiert.

In Stetters Bildern klettert Beethoven durch Notenlinien

Stetter baut seine Episoden um Zitate von Zeitgenossen oder Notizen des Komponisten selbst, und lässt ihn vielsagend durch Notenlinien oder in der Auseinandersetzung mit seiner Taubheit durch den eigenen Gehörgang klettern. Stetters an Holzschnitt erinnernde, hart konturierte Ästhetik passt durchaus zum Charakter des Komponisten. Gegliedert anhand bekannter Kompositionen entsteht ein Band, der sich Beethovens Wesen, der Wirkung seiner Musik und ihrer Vereinnahmung durch die Nachwelt in Schlaglichtern nähert.

Wie Stetter setzen auch der Zeichner Rem Broo und Szenarist Peer Meter in ihrem „Beethoven. Unsterbliches Genie“ zum Teil auf Zitate. Über Wien wölkt sich mit Beethovens Tod eine Blase der Schwatzhaftigkeit und der Gerüchte, durch die aber ein durchgängiger Erzählfaden führt. Meinungssplitter verdichten sich zu einem kontroversen Beethoven-Bild. So lässt sich der etwas zu gefällig gezeichnete Band mit seinen malerischen Stadtkulissen zugleich als Comic über die Entstehung postumer Mythen lesen.

Ross spielt mit fast schon blasphemischer Situationskomik

Am meisten wagt in diesem Comic-Trio mit erzählerischer Chuzpe und angesichts von Lichtgestalten wie Beethoven, Mozart und Haydn mit fast schon blasphemischer Situationskomik der Band „Goldjunge“. Mikael Ross knöpft sich darin die Jugendjahre Beethovens vor – und führt ihn frech als kleinwüchsigen koboldhaften Wüterich auf dem Grat zwischen Gosse und Glorie durch die ersten Jahre. Gezeichnet von Schlägen, Rückschlägen, Krankheiten, amourösen Enttäuschungen und dem tosenden musikalischen Brodeln in seinem tiefsten Inneren.

Dabei arbeitet Ross in zugespitzten Szenen die Willenskraft des Heranwachsenden heraus. Talent und Fantasie müssen sich durchboxen gegen die Pläne des Vaters in Bonn, müssen sich behaupten im höfischen Wien, bis seine Musik gegen die Hörgewohnheiten des Publikums Begeisterung entfacht. Überhaupt, die Musik: Ross malt die Klänge, übersetzt Beethovens Klavierspiel mit tiefschwarzer Unterströmung und eruptivem Rot gelungen in expressive Bildwelten.

Eruptiv fantasiert Ross auch Beethovens Begegnung mit Mozart herbei, lässt sie – den kleinwüchsigen Kerl aus Bonn und den klischeehaft blasierten Wiener Star – von Durchfall gepeinigt am Eimer-Abort aufeinandertreffen. Selbst diese Wendung fügt sich schlüssig ein in diesen witzig furiosen, in reichlich Zeitkolorit getauchten Comic.

Mikael Ross: Goldjunge. Beethovens Jugendjahre. Avant; 192 S., 25 Euro. Peer Meter, Rem Broo: Beethoven. Unsterbliches Genie. Carlsen; 144 S., 22 Euro. Moritz Stetter: Mythos Beethoven. Knesebeck; 96 S., 25 Euro

Von Dimo Rieß