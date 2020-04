Mit anderen Worten: Wenn Sprache systemrelevant wird

Was macht eigentlich ... die Leopoldina? Vielen dürfte die 1652 in Bayern als Academia Naturae Curiosorum gegründete, 2008 in den Rang einer Nationalen Akademie der Wissenschaften erhobene und in Halle ansässige Institution erst seit Ostermontag ein Begriff sein. Dabei brütete sie schon 2016 interessante Thesen aus. Eine Glosse von Jürgen Kleindienst