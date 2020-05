Mit dem Colt unterm Poncho: Clint Eastwood wird 90

Leipzig

Er war 78, da drehte er ein Bild, das niemand sehen wollte: Clint Eastwood erschossen am Boden. „ Gran Torino“ hieß jener Kino-Abgang als Walt Koslowski. Ein knurriger, wortkarger, alter Rassist, der in einem lausigen Vorort zwischen Farbigen, Asiaten, Hispanos lebt, als wäre es das neue Grenzland.

Zweimal kehrte der Sohn eines Buchhalters, der auf der Hühnerfarm der Großmutter aufwuchs, seither wieder auf die Leinwand zurück („Back in the Game“, „The Mule“). Der alte Eastwood war es nicht. Der hätte im Sattel gesessen, Zigarillo im Mundwinkel, Colt locker unterm Poncho, Worte ausgespuckt und die Augen zusammengekniffen.

Grandioser Spätwestern „Erbarmungslos“

Den Western, das sicher großartigste Genre des Kinos, jedenfalls hat er immer wieder erneuert, seit Sergio Leone den Trackführer Rowdy Yates (217 TV-Folgen „Rawhide“) als 34-Jährigen für 15 000 Dollar 1964 nach Spanien lockte. „Für eine Hand voll Dollar“ wurde Eastwood erst zu Eastwood. Der zynische, namenlose Fremde mit dem alten, staubigen Umhang machte ihn in der Leone-Trilogie zum Mythos.

Als Eastwood aus Europa zurückkehrte, war er ein Star, gründete seine eigene Produktionsfirma Malpaso, schrieb Film-Musik, spielte und führte Regie. „Ein Fremder ohne Namen“, das erste Meisterstück, war eine tiefe Verbeugung vor Leone. „Der Texaner“, „Pale Rider“, vor allem jedoch der grandiose Spätwestern „Erbarmungslos“ (vier Oscars) ließen ein Genre glänzen.

Vater von acht Kindern von sechs Frauen

Seine zweite große Stärke war der Thriller, seit er als Cop Callahan („Dirty Harry“) mit seinem 45er in San Francisco fünfmal für Ordnung sorgte. Was er wunderbar in „Blood Work“ ironisierte.

Clint Eastwood spielte in über 60 Produktionen und inszenierte 36 Filme, leistete sich Flops und Liebhabereien (Charlie-Parker-Porträt „Bird“) und lieferte Regie-Glanzstücke eines Kinos, das auf Geschichten, Charaktere und lakonisch-atmosphärisches Erzählen setzte: „ Mystic River“, „Der verlorene Sohn“, „Million Dollar Baby“ (zweiter Oscar) und das überwältigende Weltkriegspanorama „Flags of our Father“/„Letters from Iwo Jima“.

In den letzten Jahren scheinen dem Vater von acht Kindern von sechs Frauen die Ideen auszugehen. Was er dreht, wirkt kraftlos und routiniert – vom Esoterical bis zum Musical. Vielleicht sollte er doch noch mal satteln. Sonntag wird Clint Eastwood 90 Jahre alt.

Von Norbert Wehrstedt