Da war doch irgendwas? Als der Engländer Tony Hawks nach einer durchzechten Nacht mit Brummschädel aufwacht, fällt es ihm wieder ein. Um 100 Pfund hatte er mit seinem Kumpel Kevin gewettet, innerhalb eines Monats mit einem Kühlschrank als stummen Begleiter die Küste von Irland entlang zu trampen.

Auf geht‘s. Nach einem etwas zähen Start gewinnt der Road-Trip rasant an Fahrt, als ein irischer Radiosender das ungleiche Paar entdeckt und Hawks mit seinem Kühlschrank landesweit bekannt macht. Den beiden öffnen sich ab jetzt die Türen zahlloser Autos, Pubs und Herzen der Iren. Denn die lieben solche Aktionen, die absurd und völlig sinnlos sind.

Kühlschrank muss mitsurfen

Ein Beispiel: Hawks wird in einem Pub in der Bucht von Strandhill zum Surfen eingeladen. „Wenn du surfst, muss auch der Kühlschrank surfen, sonst ist es nicht fair“, redet ihm Trinkkumpan Michael ins Gewissen. Und so wird „Saiorse“ (irisch für „Freiheit“) - auf diesen Namen wurde der Kühlschrank mittlerweile getauft – am nächsten Morgen auf einem Surfbrett festgeschnallt und trotzt wacker den Wellen.

Verrückte und sympathische Typen

Tony Hawks erzählt die Reise mit seinem Kühlschrank in Episoden, die herrlich absurd – und gerade deswegen so komisch sind. Und er erzählt von den Iren in einer warmherzigen Art, die selbst die verrücktesten Typen sympathisch erscheinen lässt. „Mit dem Kühlschrank durch Irland“ macht Lust auf die grüne Insel und ihre Bewohner und hilft uns, die Zeit bis zum Ende der Reisebeschränkungen zu überbrücken.

Info: Tony Hawks: Mit dem Kühlschrank durch Irland. Goldmann-Verlag, 378 Seiten, 10 Euro, ISBN 978-3-442-44641-4 WG 2110

Von Frank Hörügel