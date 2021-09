Mit der Wiederaufnahme von „Die Feen“ beginnt in der Oper Leipzig die Wagner-Saison 2021/22

Richard Wagners bewusste Leipziger Zeit begann Weihnachten 1828. Zwar erblickte er in der Messestadt das Licht der Welt. Doch schon als er Säugling war, zog es die Familie aus der Stadt. Als Schüler kehrte Richard zurück. Am 21. Januar 1829 wurde der 16-Jährige in die Nikolaischule aufgenommen. Dort fiel er sofort durch Faulheit und Renitenz auf. Er vernachlässigte die Schule, schwänzte ein halbes Jahr lang, und brach seine Bemühungen 1830 ganz ab. Um wenig später, Ostern 1830, als Thomasschüler einen erneuten Anlauf zu wagen. Diesmal ernsthafter: Weihnachten 1832 wurde seine d-moll-Ouvertüre im Theater aufgeführt, später im Gewandhaus wiederholt. Der Applaus war beträchtlich und Wagner resümierte stolz: „Komme aus der Lehre!“

Die hatte er bei Theodor Weinlig absolviert, seit 1823 Thomaskantor und als Kontrapunkt-Lehrer eine Institution. Weinlig, Jahrgang 1780, beherrschte den strengen Satz wie kein zweiter, war aber den Entwicklungen der musikalischen Moderne von Herzen zugetan. Entsprechend fiel sein Unterricht aus: Weinlig ließ nichts auf das geheiligte Fundament des Kontrapunktes kommen. Aber er nahm seine Regeln nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel, um seine Schüler zu autonomen Künstlern zu machen. Wagner schrieb er ins Stammbuch: „Wahrscheinlich werden Sie nie Fugen und Kanons schreiben; was Sie sich jedoch angeeignet haben, ist Selbstständigkeit. Sie stehen jetzt auf Ihren eigenen Füßen und haben das Bewusstsein, das Künstlichste zu können, wenn sie es nötig haben.“

Damit irrte Weinlig. Denn Wagner sollte durchaus noch Fugen schreiben, etwas ungelenke in „Die Feen“ oder die grandiose in den Meistersingern. Und es gab noch eine Menge, was er lernen musste auf dem Weg zum Musikdramatiker.

Ouvertüren. Eine Sinfonie. Klavierwerke, das waren Wagners musikalische Gesellenstücke dieser Jahre. Heutige Wagnerianer behaupten hartnäckig, sie seien bedeutsam. Näheres Studium beweist das Gegenteil. Vom Musikdramatiker jedenfalls war noch nichts zu spüren. Doch kann man mit Fug und Recht behaupten: Dessen Wurzeln liegen in Leipzig.

Schließlich begegnete er hier auch bereits den Stoffen, an denen er sich später abarbeitete. Sie stammten größtenteils aus der Bibliothek seines Onkels Adolf Wagner (1774–1835), eines leicht verschrobenen Gelehrten, der mit Tieck und Goethe und Jean Paul in regem Briefverkehr stand. In seinem Bücherschrank fand Richard jene Schriften E.T.A. Hoffmanns, aus denen er sein Idealbild des komponierenden Dichters ableiten konnte. In seinem Bücherschrank fand er den Tannhäuser-Stoff. Hier stieß er auf die Meistersinger und Parsifal. Hier schließlich fand er Carlo Gozzi (1720–1806), jenen venezianischen Dichter, der die Improvisationen der Commedia dell’arte in märchenhafte Schauspiele goss.

Wagner fand Gefallen an „La donna serpente“, der Schlangenfrau, die nach Versuchen mit der kruden Liebestod-Geschichte „Die Hochzeit“ seine erste gültige Oper werden sollte: „Die Feen“. Dieses Werk entstand zwar vor allem in Würzburg, wo Wagner als miserabel bezahlter Chordirektor seine erste Anstellung als Musiker fand. Aber wie in einem Brennglas finden hier die Eindrücke zusammen, die er in Leipzig empfing.

„Die Feen“ zeigen einen Komponisten, der sich vor dem großen Schritt in die Selbstständigkeit noch einmal seiner Mittel vergewissert. Jedenfalls der deutschen. Wenn also Richard Leipziger ist, dann ist er es in diesem Frühwerk, von dem er später nichts mehr wissen wollte. Und darum ist es recht und billig, wenn Leipzig zum Wagner-Jahr diese Oper zeigt.

„Die Feen“ schrieb ein 20-Jähriger, das sollte nicht vergessen, wer allzu forsch die Ungeschicklichkeiten, Absurditäten, Peinlichkeiten des Werkes als Ausweis von Unerheblichkeit nimmt. Ein Debütant, der gleich auf die ziemlich große Bühne wollte. Denn Wagner begehrte Einlass mit einer „Großen romantischen Oper in drei Akten“. Es gelang ihm nicht: Die für 1834 geplante Einstudierung am Leipziger Theater kam nicht zustande, weil der Regisseur Franz Hauser dem jungen Komponisten „gänzliche Unkenntnis der Handhabung der Mittel, Unkenntnis der Harmonie und Mangel des gründlichen Studiums“ attestierte. Wagner schrieb einen weitschweifigen Verteidigungsbrief, schmollte ein wenig, machte sich aber bald mit Feuereifer ans „Liebesverbot“. Und so wurden „Die Feen“ erst 1888 auf Geheiß König Ludwigs II. aus der Taufe gehoben.

Bereits für „Die Feen“ schrieb der Komponist sich das Libretto selbst – und ließ er es nicht dabei bewenden, den Mythos, das Märchen fürs Musiktheater zu adaptieren. Schon hier fuhrwerkte er so selbstbewusst und rücksichtslos im Stoff herum, wie er es später im deutschen Sagenkreis tun sollte. Anders als die Schlangenfrau bei Gozzi verwandelt sich die Fee Ada, die in Liebe zum sterblichen Arindal entflammt ist, nicht in eine Schlange, sondern in einen Stein. Um sie zurückzuverwandeln, muss er sie nicht küssen, sondern singen. Steinerweichend gewissermaßen – ein recht naiver Orpheus-Reflex.

Das Libretto destilliert den Geist der deutschen Romantik aus der italienischen Commedia dell’arte. Die Musik bleibt daheim. Rückwärts geblickt ist es erstaunlich, wie sorglos Wagner sich in der Musikgeschichte bedient: Mozarts „Zauberflöte“ zitiert er beinahe wörtlich (im plumpen Buffo-Duett zwischen Gernot und Drolla), ebenso Beethoven; Mendelssohns „Sommernachtstraum“ leuchtet aus der Ouvertüre heraus; immer wieder lassen Weber-Reflexe aufhorchen.

Die Chorbehandlung lässt nicht nur die Kontrapunkt-Studien bei Weinlig erkennen, sondern auch genaue Kenntnis beispielsweise der „Schöpfung“ Joseph Haydns, die damals auch noch als neue Musik durchging. Dazu passt die konventionelle Form einer Nummernoper mit Rezitativen. Entscheidender aber als das, was Wagner sich da so hemmungslos zusammenklaute, ist das, was auf seine Reifezeit vorausweist. Der „Holländer“ irrlichtert durch die Partitur. Durchs Finale des zweiten Aktes reitet gut erkennbar der „Tannhäuser“. Es gibt eine ausgewachsene Schwur-Szene, deren Material wir in der „Götterdämmerung“ wiederbegegnen, und Lohengrins Frageverbot an Elsa erscheint mit umgekehrten Vorzeichen: Fee Ada verbietet ihrem sterblichen Ehemann Arindal, sie nach Namen und Herkunft zu fragen. Wie späterhin Elsa kann auch der sich nicht beherrschen. Dass bei den Feen schließlich alles sich zum Guten wendet, beide, das Geisterwesen und der Mensch, der Unsterblichkeit teilhaftig werden, das allerdings wäre dem Untergangs- und Liebestod-Mystiker Wagner nie passiert.

Das alles fügt sich zu einem Erstlingswerk, das nur dem, der um die Folgen weiß, wirklich zukunftsfähig erscheint. Wagner hat das wohl geahnt und sich nicht weiter damit aufgehalten, den Feen doch noch zur Uraufführung zu verhelfen. Nur wenig zugespitzt ließe sich formulieren: Der späte, nicht zuletzt durch sich selbst mystifizierte Wagner hat sehr bewusst seine Leipziger Wurzeln gekappt. Eine mindestens ebenso bemerkenswerte Kehrtwendung wie die, mit der der Ex-Revoluzzer sich später König Ludwig andiente. Und menschlich nicht gar so niedrig wie die Verachtung, der Hass, die Häme, mit denen er später in seinem Schrifttum all die musikalischen Quellen bedenken sollte, aus denen seine Feen so unbekümmert schöpfen. kfm