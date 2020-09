Leipzig

„Klang ist wie eine physische Berührung über Distanz hinweg. Und in dieser Hinsicht sensiblen Menschen schmerzt das Fehlen von Musik geradezu körperlich.“ Ob es das beschwingte Dirigat von Ernst Fischers „Südlich der Alpen“ oder die Rührung ist, die Ulf Schirmers Stimme beben lassen, kann man nicht sagen. Aber dass es ein wahrhaft berührender Moment ist, das Gewandhausorchester unter dem Intendanten und Generalmusikdirektor nach exakt sechs Monaten coronabedingter Zwangsspielpause zu hören, steht außer Frage. Am Wochenende war es soweit.

Kleine Zuschauerinseln, mahnende leere Plätze

Es sitzt sich luftig zu dieser Spielzeiteröffnungsgala „Vorhang auf!“ am Samstagabend. Und dennoch ist sie ausverkauft. Kleine Zuschauerinseln verteilen sich auf die vielen Reihen, mit ausreichend leeren, mahnenden Plätzen. Die außergewöhnliche Situation ist jedoch sofort vergessen, sobald der butterweiche Klang des Orchesters ertönt. Sieben Mitglieder des Solistenensembles lassen in sechs Arien und einem Duett leuchtturmartig und hoffnungsvoll aufblitzen, was die neue Spielzeit bringen kann.

Feste Größen und Ausblicke auf Neues

Dabei sind feste Größen des Spielplans und Ausblicke auf neue Inszenierungen und Ensemblemitglieder. Jonathan Michie wirbelt als gefragter Barbier gewohnt komisch mit „Largo al Factotum“ über die Bühne und sammelt für seine Klientenimitationen Bravo-Rufe ein. Die Bühne ist eine Einbahnstraße: links der Auftritt, rechts der Abgang. Eine der bewegendsten Nummern des Abends ist Antonin Dvoraks „Lied an den Mond“ aus Rusalka, über das Sopranistin Gal James Ort, Zeit und Sorgen vergessen lässt. So drängend, sehnend ist ihr Piano, so innerlich zerrissen das Crescendo.

Zurückgenommene Königin der Nacht, katzenhafte Carmen

Olga Jelínková macht als eher eiskalt zurückgenommene denn rasend wütende Königin der Nacht neugierig auf die kommende Kurzversion von Mozarts „Zauberflöte“. Kathrin Göring entführt mit Bizets „Habanera“ als katzenhafte Carmen nach Andalusien. Matthias Stier erstrahlt mit seinem vollmundig warmen Tenor im selten gehörten Trinklied „Mascetemi il Vino“ von Giuseppe Verdi, bearbeitet von Luciano Berio.

„Abendsegen“ als Symbol: friedvoll und zart

Ulf Schirmer und das Gewandhausorchester entlassen nach einer guten Stunde das Publikum symbolisch mit dem „Abendsegen“ und der „Traumpantomime“ von Engelbert Humperdinck. So zart, rein und friedvoll gesungen von Magdalena Hinterdobler als Gretel und Sandra Janke als Hänsel, dass es mitten hinein ins Innerste trifft. So unmittelbar, wie es wohl nur die Musik kann.

