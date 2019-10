Mit reinem Herzen – „Gundermann Revier“ feiert Filmpremiere

Leipzig

Schlote rauchen, Plattenbauten wachsen, dazwischen Sand, Kiefern und das schrille Schnarren der Schaufelräder. Schwarze Pumpe, Hoyerswerda und die Tagebaue, aus denen Braunkohle kommt. Archivbilder bejubeln die sozialistische Stadt in der Einöde in Symbolen. So sah die DDR sich gern selbst: optimistisch, wohnlich, sozial, industriell – und der Zukunft zugewandt.

Gerhard Gundermann glaubte daran. Der Baggerfahrer und Poet war ohne Arg. Er nahm ernst. Er glaubte, das reine Herz voll Gewissheit und Gewissen. Einmal, in einer alten Aufnahme, ist er zornig darüber, dass beim Wettbewerb geschummelt wird. Dass die Schaufelräder nachts leer laufen. Er sagt, was er denkt, manchmal kommt das hart raus, sagt ein Arbeiter. Er ist eigenwillig, fügt sich nicht ins Kollektiv, bleibt ein Eigenbrötler, der den demokratischen Zentralismus nicht versteht, verordnet ein Funktionär mit Schutzhelm.

Unterwegs mit Überlebenskoffer

Zu Ritchie Barton (Silly) hat Gundermann einmal gesagt: Wenn ich nicht auf dem Bagger sitze, kann ich nicht mehr schreiben. So packte er nach jedem Konzert die Gitarre ein, nahm seinen Überlebenskoffer – und fuhr zur Frühschicht. Das hat ihn kaputt gemacht, glaubt Uwe Hassbecker (Silly). Als Gundermann, Liedermacher an der Arbeitsfront, nach der Wende den Baggerplatz verliert, kann er drei Monate nichts schreiben. Er zieht sich zurück.

Ein Jahr nach dem DDR-Drama „ Gundermann“ von Andreas Dresen gibt es mit „ Gundermann Revier“ wieder ein Porträt des Zerrissenen und Zerriebenen. Er ist auf der Leipziger Dokwoche zu sehen. Grit Lemke probt eine Annäherung über die Kindheits-Nähe. Sie kommt aus der Niederlausitz, erinnert sich auf der Tonspur an das Geräusch der Kohlezüge, Schicht-Unterricht, eine unfertige Stadt und wachsende Erdlöcher, manchmal stark berlinernd, was sicher weder bodenständig noch authentisch klingt.

„Eine ausgeglichene Bilanz“

Gundermann kommentiert sie nicht. Bei Gundermann verlässt sie sich auf Archivbilder, Interviews (Brigade Feuerstein, Die Seilschaft, Ehefrau Cornelia, Silly-Mitglieder, seine Lehrerin), seine wunderbaren Lieder und eine Montage, die Gundermanns Leben folgt. Keine letzten Urteile, dafür Zeugnisse, die von einem Rebellen erzählen, der immer nur das Gute wollte. Die DDR, das war die Heimat seiner Hoffnungen. Ihre Errungenschaften, sagt er in einem TV-Talk 1996, wollte er schützen.

So wurde der, der als Politoffiziers-Anwärter bereits nach kurzer Zeit aus der NVA flog, den die SED ausschloss (wogegen er sich heftig zur Wehr setzte), für sieben Jahre zu IM Grigori. Danach war er sieben Jahre ein Operativer Vorgang. „Eine ausgeglichene Bilanz“, sagt Gundermann ironisch. Er stand zu seiner Vergangenheit. Er wendete sich nicht wie so viele andere.

Als die DDR mit dem allerletzten Abspielen der Nationalhymne endete, war er mit Ehefrau Cornelia, nach einem Auftritt, auf der Autobahn. Sie haben angehalten, sich an den Händen gehalten – und geweint: „Er hat geahnt, was jetzt kommt, hat nichts mehr mit uns zu tun.“ Im Fernsehen sagt er desillusioniert: „Ich seh keine Gewinne auf mich zukommen.“

Widersprecher, Wahrheitssucher

Er zieht in den Wald, was den Blick des Ungeduldigen auf seinen Beruf ändert, streitet mit Regine Hildebrandt über Ökologie und unnützen Konsum, wird im persönlichen Umgang jedoch weicher – und hat, wenn man ihn umarmt, plötzlich spürbar eine dünne Haut. Sagt eine Bekannte.

„ Gundermann Revier“ ist eine nachdenkliche Erinnerung an einen Idealisten, der sich an der Realität abarbeitete. Der die Welt verändern wollte und gegen Mauern lief. Ein trotziger Widersprecher und bohrender Wahrheitssager. Ein zorniger Hippie mit Fleischerhemd, Jeans und Hosenträgern. Einer, der in Liedern den unheroischen Alltag der DDR so genau wie kein anderer besang. Der sich mit diesem und jenen zerstritt, der unwillig und ungehalten blieb. Dem das Herz zu groß, die Gedanken zu weit, der Kopf zu frei und die Gefühle zu tief waren für das kleine Land mit den engen Ideen.

Von all dem ist in der Porträtreise „ Gundermann Revier“ die Rede – und von so viel mehr. Wer da ganz genau hinhört, kann auch spüren, wie die DDR tickte, atmete, lebte – und woran sie am Ende gestorben ist.

Gundermann Revier: am Mittwoch, 19 Uhr, Cinestar 4; Sonnabend, 19.30 Uhr, Hauptbahnhof Osthalle

Von Norbert Wehrstedt