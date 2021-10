Leipzig

Der Beginn von Haydns Pariser E-Dur-Sinfonie klebt ein wenig am Startblock. Doch bis zum Allegro wenige Takte später hat Ruth Reinhardt am Pult das Räderwerk des MDR-Orchesters um Waltraud Wächter in Position gebracht, und es folgt ihr mit feiner Akkuratesse und inspirierter Delikatesse durch die vier Sätze.

Leicht, federnd, sprudelnd und elegant klingt das im Kopfsatz – aber nicht harmlos. Auf den Schultern dieses Giganten hat es sich Mozart schon bequem gemacht, Beethoven nimmt wenig später noch Platz darauf, was nicht zu hören wäre, sänge das Andante unverbindlich, schritte das Menuett geziert vor sich hin, quirlte nur lustig das Finale.

Das schreit nach mehr

Reinhardt und das Funkorchester schürfen tiefer, lassen Haydns vorbildlos reiche Instrumentation, die Magie seiner Synkopen funkeln, zeigen sich auch aufführungspraktisch gut informiert, ziehen so einvernehmlich an einem Strang, wie es bei diesem Klangkörper vor nicht allzu langer Zeit noch keineswegs selbstverständlich war. Das schreit nach mehr. Nach mehr Haydn und nach mehr Ruth Reinhardt.

Und wo wir gerade beim Schreien sind: Mehr Martinu und mehr Juri Vallentin wären auch gut. Der Über-Oboist spielt Bohuslav Martinus herrliches Konzert für Oboe und kleines Orchester mit stupender Leichtigkeit, setzt sich mit seinem makellos schönen und intensiven Ton ganz selbstverständlich gegenüber dem von Ruth Reinhardt durchaus kraftvoll in Bewegung gesetzten Orchester durch.

Mitgerissene Kompaktheit

Martinu klemmt zwischen den Zeiten, beantwortet die Frage nach Tradition oder Moderne mit einem entschlossenen Sowohl-als-auch, das mit unverbrauchten Melodien, Rhythmen, Harmonien, Orchesterfarben problemlos zum Publikum durchdringt. Das ist im anständig besuchten Gewandhaus nach dieser guten Viertelstunde in drei Sätzen vor Begeisterung ganz aus dem Häuschen, erklatscht und erbrüllt sich ausdauernd noch eine Zugabe: Alii mundi, die zweite von Gilles Silvestrinis Pittoresken Etüden. Deren mehrstimmige Zumutungen kehrt Vallentin nicht angeberisch nach außen, sondern nutzt die Erweiterungen der Möglichkeiten seines Instrumentes zur Vermehrung der Schönheit in einsamen, melancholisch bukolischen Klangwelten.

Tönende Naturbetrachtungen sind auch Antonín Dvorák nicht fremd. Schon gar nicht in seiner Fünften. Von Melancholie indes ist hier keine Spur. Unwiderstehlich drängt die Musik vorwärts. Doch die mitreißende Detailverliebtheit, die den Haydn adelte, weicht bei Dvorák mitgerissener Kompaktheit. Trotzdem schön – und Dvoráks Kehraus-Quirl garantiert ohnehin entfesselten Jubel.

Das Konzert ist nachzuhören auf www.mdr-klassik.de

Von Peter Korfmacher