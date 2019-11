Cristiana Morgantis Tanztheater-Solo ragt am Ende heraus aus der 29. Euro-Scene, die mit ästhetischer Vielfalt zwischen dem eingängigen „Lackballett“ und einem ungewöhnlichen Ausflug in virtuelle Welten in „VR_I“ Publikum lockte. Mit gut 94 Prozent wurde wie in den vergangenen Jahren eine hohe Auslastung erzielt.