Mittelalter- und Fantasy-Herbstmarkt „Jules“ lockt Tausende auf die Leipziger Agra

Tausende Liebhaber von Gothic und Steampunk reisten am Wochenende in die Vergangenheit und trafen sich auf dem Mittelalter- und Fantasy-Herbstmarkt „Jules“ auf der Agra. Mit der Zeitmaschine auf Tour: Zauberer, Elfen, Riesen, Zwerge, Feen & Faune, aber auch Ritter, Burgfrauen, Teufel, Aeronauten und allerlei andere fantastische Wesen. Selbst ein feuerspeiender Drache wurde gesichtet.

Lebendige Schlangen aus dem Steam-Mobil

„Willkommen in meiner Welt, hier wird die Zeit zurückgestellt“, lädt Professor Abraxo die Besucher an sein selbstgebautes Steam-Mobil. Ein Karren voller aufgesammelter Kuriositäten. „Alles Upcycling“, erklärt der charmant-schrullige Professor. Selbst die Zugmaschine sei Schrott. Doch nicht nur absonderliche Gegenstände vergangener Tage hat Abraxo auf seinen Wagen geladen. Staunen in den Zuschauerreihen: Der Zeitreisende zaubert doch tatsächlich lebendige Schlangen aus seinem Steam-Mobil: „Die beißen nicht, die würgen nur“, beruhigt er. Zudem verfügen seine tierischen Begleiter ebenfalls über magische Kräfte. Und siehe da – schwuppdiwupp flutscht ein Ei aus dem Schlangenmaul. Beifall für die Natter und den schrägen Magier, der im realen Leben Marc Mense heißt, Reptilienfachmann und Autor diverser Fachbücher ist und bei Gütersloh wohnt. „Im Viktorianischen Zeitalter hätte ich allerdings auch gern gelebt“, bekennt der Professor auf Zeitreise. Steam, Dampf, war damals die treibende Kraft, heute lasse Fantasie die Epoche aufleben.

Tropenhelm als Persiflage auf den Kolonialismus

„Mir gefällt am Steampunk die kreative Freiheit“, sagt Clara Wirz. „Ich muss mich nicht an historische Vorbilder halten, sondern lasse mich inspirieren, um was eigenes zu machen. Mein langer Rock ist selbst genäht.“ An ihrem Gürtel baumeln drei Laternchen, die im Dunkeln blinken. Ein Smartphone hat die Steampunkerin dennoch dabei – versteckt in einem abgewetzten Schmöker von Eugenie Marlitt. Ihr gesamter Auftritt sei ein bisschen mit Augenzwinkern zu betrachten, erklärt die Studentin der Kulturanalyse und Kulturvermittlung, die mit der Steampunk-Expeditionsgesellschaft in die Agra-Halle gekommen ist. „Wir bringen die Zivilisation in das wilde Leipzig. Mein Tropenhelm gehört zur Persiflage auf den Kolonialismus.“

Steampunk-Stammtisch als Ort für blühende Fantasien

Im Steampunk-Outfit sind auch Franziska und Heiko Heinrich unterwegs. Selbstverständlich ebenfalls alles selbst kreiert. Neben Schweißerbrille, Zahnrad, Lupen und Röhren am Zylinder hat Heiko noch einen mobilen Gasbrenner an seinen Arm gebastelt. „Das Schöne am Steampunk ist, dass man alles wiederverwenden kann: Alte Sachen bekommen einen neuen Zauber“, schwärmt der Fachinformatiker aus Meißen. Überhaupt scheint der Fantasy-Herbstmarkt neben den Mittelalter-Fans ein Tummelplatz für eigenwillige Tüftler zu sein. Jules Verne samt Nautilus lassen grüßen: Bestimmt hätte der Erfinder der Science Fiction die „Motilus“ bestaunt. Der kleine Bruder des legendären Unterseebootes wurde von Freiherr Mo von Bienitz geschaffen. „Zwei Jahre lang habe ich in 250 Stunden daran geschraubt“, erklärt der Schkeuditzer stolz. Gemeinsam mit Freifrau Stella von Bienitz ist er Gast am Leipziger Steampunk-Stammtisch. Ein Ort für blühende Fantasien…

Von Ingrid Hildebrandt