Mittelfinger, Faust und Pommesgabel: Machine Head rocken das Leipziger Haus Auensee

Die Abschiede und Jubiläen häufen sich. An die 50 Jahre lärmt Heavy Metal in verschiedensten Spielarten nun schon durch die Welt. Dass sich da die ein oder andere Band aufs Altenteil zurückzieht und es bei diesem oder jenem wegweisenden Album die ein oder andere Dekade zu feiern gibt, überrascht also kaum.

Aktuell feiern die Kalifornischen Schwergewichte Machine Head den 25. Geburtstag ihres Debüts „Burn My Eyes“ mit einer ausgedehnten Welttournee, die sie am Samstagabend nach Leipzig führte. Das mit dem Jubiläum nehmen sie dabei sehr ernst und spielen ihren brachialen Erstling von 1994 nicht nur komplett durch – Frontmann und letztes Ur-Mitglied Robert Flynn holt sich dazu außerdem die Originalmitglieder Logan Mader und Chris Kontos auf die Bühne.

Doch damit nicht genug, denn von Abschied scheinen Machine Head weit entfernt und beschenken sich und ihre Fans im ausverkauften Haus Auensee mit über dreieinhalb Stunden Dauerlärm und reichlich frischem Wind.

Anstelle einer Vorband gibt es auf der aktuellen Tour de facto zwei Konzerte. Denn bevor Flynn und seine Mannen zur wütenden Nostalgie laden, gibt es knapp zwei Stunden „reguläres“ Konzert mit Hits ihrer weiteren, bisher acht Studioalben. Zu diesem dürfen die beiden Neu-Mitglieder Waclaw “Vogg” Kieltyka und Matt Alston debütieren. Auch, wenn es der jüngst vorgestellte neueste Hardcore-Thrash-Knaller des aggressiven Quartetts noch nicht auf die Bühne schafft, ist er dennoch Vorbote eines kommenden zehnten Albums, die 30 Bühnenjahre werden Machine Head also locker noch voll machen können.

Schwarze Haare, graue Bärte

Am Samstag nagt auch am ein oder anderen Fan so langsam das Alter, überhaupt scheint sich die einst Metal-typische lange schwarze Haarmähne inzwischen vielfach kopfabwärts ans Kinn in Form von langen grauen Bärten zu bewegen. Aber weder beschränkt sich das Publikum im Haus Auensee darauf und variiert durchaus zwischen Generationen, Geschlechtern und Metal-Subgenres, noch muss man dem Auditorium im Verlauf des Abends mangelnde Euphorie oder einsetzende Müdigkeit vorwerfen.

Laute „Machine Fucking Head“-Rufe zu Beginn gehen in frenetischen Jubel, Headbangen, große Mosh- und Circle-Pits über. Dazu präsentiert man sich durchweg textsicher und grölt tauendfach mit. Neben der obligatorischen „ Pommesgabel“ als Metal-Erkennungszeichen, ballen sich Hände auf Flynns Geheiß zur Faust oder recken den Mittelfinger.

Stilistische Bandbreite

Wo andere Bands häufig vor Airbrush-Drachen-Pathos strotzen, ziehen Machine Head ihre guttural-aggressive Wut auf Alles und Jeden eher aus der klinisch kalten Brutalität des Hier und Jetzt. Zwar dürfen live die ausladenden, für Metal-Konzerte im Grunde Pflicht-Soli an Gitarre und Schlagzeug nicht fehlen, dennoch liegt der Fokus mehr auf einem reinigenden Feuer konkreter Emotionen als auf esoterischen Kriegermärchen.

Im Spiegel der Publikums-Vielfalt zeigt sich außerdem, dass Machine Head kaum auf den ihnen aufgedrückten Stempel (Neo-)Thrash-Metal zu reduzieren sind: Flynn röhrt hier tief, singt dort melodiös um dann wieder in aggressiven Sprechgesang zu verfallen. Schnelle Gitarrenbretter wechseln sich mit akzentuierten Hardcore-Nummern ab, die wiederum von Metalcore-Melodien abgelöst werden.

Neben aller Energie kommen anlassangemessen auch Nostalgie und Rührseligkeit nicht zu kurz: Flynn freut sich sichtlich bewegt über die Treue der Fans und beschwört mehrfach die einende Kraft der Musik. Und des Kiffens und Biertrinkens.

Von Karsten Kriesel