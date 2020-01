Der niederländische Regisseur und Autor Theo Fransz hat sein „Liebe Grüße ... oder Wohin das Leben fällt“ am Theater der Jungen Welt erstmals in Deutschland inszeniert. In der warmherzigen Familiengeschichte tritt Moritz eine Zeitreise an, um ein Familiengeheimnis zu entdecken, das Vater und Großmutter geprägt hat.