Leipzig

In Leipzigs Musikalischer Komöde feiert heute Steven Sondheims blutrünstiges Musical „Sweeney Todd“ Premiere. Regie führt Cusch Jung, 63, seit 2015 und noch bis Ende der nächsten Saison Chefregisseur am Haus Dreilinden. Peter Korfmacher sprach mit ihm über seine jüngste Inszenierung.

Cusch Jung, Chefregisseur der Musikalischen Komödie Leipzig. Quelle: Andre Kempner

„Sweeney Todd“ ist die erste vollgültige Premiere in der sanierten MuKo vor Publikum nach dem Lockdown – warum dieses Musical?

Es wird einfach Zeit für das erste Sondheim-Musical in Leipzig. Das Stück ist 40 Jahre alt, und es ist ein Meisterwerk. Ein über 40 Jahre altes Meisterwerk.

Was ist so besonders an dieser finsteren Rache-Schlachteplatte?

Alles: Die Geschichte ist es, die in der Tat monströs ist. Aber mit doppeltem Boden, es ist immer ein Augenzwinkern dabei, wenn die Opfer von Sweeney Todds Rache-Feldzug zu Pastete verarbeitet werden. Und noch mehr ist es die Musik.

Zur Person Cusch (eigentlich Klaus) Jung wurde 1958 in Kaiserslautern geboren. Er ist Schauspieler, Sänger, Tänzer, Regisseur, Choreograf, Synchronsprecher, Autor und Dozent. Von bis 1999 1984 gehörte zum Musical-Ensemble des Theaters des Westens. Weitere Stationen waren Hamburg, Dortmund, Kassel, Essen, Bonn, München, Zürich, Basel, St. Gallen. Seit 2015 ist Jung Chefregisseur der MuKo. Hier inszenierte er „Dracula“, „Die Piraten von Penzance“, „LoveMusik“, „Doktor Schiwago“, „Casanova“, „On the Town“, im Westbad „Spiel mir eine alte Melodie“ und „Kuss der Spinnenfrau“, am Opernhaus „La fanciulla del West“

Die ja im Musical-Genre abgesehen von einigen Ausnahmen vom Format der West-Side-Story gern etwas minderbemittelt daherkommt.

Das stimmt nicht ganz – es ist allerdings nicht alles Gold was glänzt – aber es gibt Ausnahmen . Und zu diesen Ausnahmen gehört „Sweeney Todd“ unbedingt. Schließlich geht das Gerücht, Sondheim hätte seinerzeit nicht nur den Text zu Leonard Bernsteins „West Side Story“ geschrieben, sondern auch zwei Songs. Ich halte das für absolut glaubwürdig. Die Qualität, die sinfonische Komplexität, die vielschichtige Subtilität seiner Musik ist oft auf Augenhöhe mit der Bernsteins. Allerdings bedarf sie mehr der Szene als die „West Side Story“.

Wie meinen Sie das?

Bernstein funktioniert auch konzertant. Bei „Sweeney Todd“ dagegen gab es zwischenzeitlich an der MuKo Überlegungen, das Stück konzertant aufzuführen, wenn die Corona-Auflagen nichts Anderes zulassen. Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Denn diese großartige, aber auch komplizierte Musik braucht das Theater, um zu funktionieren. Schildert, untermalt, verstärkt, deutet sie die Szene, ist sie unwiderstehlich. Für sich allein kann sie anstrengend sein. Als Musical-Komponist gehört Sondheim tatsächlich zu denen, die das Publikum stark fordern. Aber das ist nicht anders als bei guter Filmmusik. Da gibt es auch sehr komplizierte Partituren, deren Kompliziertheit kaum wahrgenommen wird, weil sie eins werden mit den Bildern.

Sie sind in Leipzig der Mann fürs filmische Musiktheater: „Fanciulla del West“, „Der Graf von Monte Christo“, „Doktor Schiwago“, selbst die Westbad-Produktion „Der Kuss der Spinnenfrau“ oder Kammerformate wie „Love Musik“ leben von großen Leinwand-Bildern.

Das geht ja heute gar nicht mehr anders. Wir haben immer die Bilder von der Kinoleinwand oder aus dem Fernsehen im Kopf, haben uns an die schnellen Schnitte gewöhnt, an rasante Perspektiv- und Szenenwechsel.

Die kennzeichnen auch den Kinofilm „Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street“ mit Johnny Depp von 2007 – ist der ein Vorbild für Ihre Inszenierung?

Ein Vorbild sicher nicht. Aber Beeinflussungen, das konnte ich bestimmt nicht ganz vermeiden. Ich will Vikrant Subramanian nicht als Wiedergänger von Johnny Depp auf die Bühne stellen. Aber ich habe den Film damals gesehen und ihn mir nun bewusst nicht noch einmal angeschaut, um den Kopf frei zu haben. Doch natürlich nicht kann man ein solches Kino-Erlebnis nicht vollständig ausblenden und im Theater wieder zur alten Gemütlichkeit zurückkehren. Schon das Licht stellt, hat man das Kino im Hinterkopf, ganz andere Anforderungen, ist zur eigenen Bühnenkunst geworden.

Die sich ja mit der neuen Lichtanlage der sanierten MuKo viel besser umsetzen lassen müsste.

Na ja, so viel besser ist es nicht geworden. Es gibt zwei neue Spots.

Und ein neues Pult.

Das stimmt, aber das ist sozusagen noch in der Eingewöhnungsphase und macht nicht immer, was es soll. Das wird aber bestimmt noch. Doch im Ernst: Man bräuchte schon noch ein halbes Dutzend Moving Lights, um dieser theatralen Kunstgattung wirklich gerecht zu werden. Trotzdem: Es geht schon ziemlich viel. Und da „Sweeney Todd“ in London spielt, wo erstens ständig Nebel herrscht und zweitens Rauch aufsteigt, weil immer irgendwo ein Feuer brennt, in dem die Reste von Sweeneys Mordopfern, die nicht in die Pasteten passen, verbrannt werden, kann man auch mit den Möglichkeiten der MuKo sehr schöne düstere Bilder malen.

A apropos Möglichkeiten – die sanierte MuKo bietet viele neue, die Sie mit dieser Produktion erstmals nutzen können. Tun Sie dies?

Unbedingt – zum Teil aber anders als vorgesehen.

Zum Beispiel?

Den Orchestergraben, der ist ja jetzt fahrbar.

Aber?

Ich setze das Orchester nicht rein.

Nein?

Nein. Es passt nicht – unter Corona-bedingungen, mit denen wir uns ja nach wie vor zu arrangieren haben, passen maximal 24 Musikerinnen und Musiker rein. Ich brauche aber 35.

Also?

Sitzen die auf der Hinterbühne, während die Szene bis ganz nach vorne den nicht ganz hochgefahrenen Orchestergraben mitbenutzt – der aber auch als Lift toll funktioniert. In einer Szene kann ich zum Beispiel zwölf Damen des Chors aus der Tiefe erscheinen lassen. Ein Effekt, der so in der MuKo bisher völlig undenkbar war.

Haben Sie beim Szenischen nicht mit Corona-Einschränkungen zu kämpfen?

Doch. Sicher. Die vorgegebenen Mindest-Abstände sind absurd. Nicht so sehr bei den Solisten, da geht mit Testen relativ viel. Aber beim Chor gelten nach wie vor sechs Meter Abstand in Singrichtung und drei seitlich. Das ist kaum einzuhalten – es sei denn, man geht in die Tiefe. Und diese Tiefe gewinnen wir auf der Bühne, wenn das Orchester hinten sitzt, und das Theater sich davor bis an den Rand des Grabens ausbreiten kann. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass man die Corona-Auflagen kaum wahrnehmen, jedenfalls nicht als störend empfinden wird.

Gibt es auch zeitliche Auflagen? Mussten Sie kürzen?

Nein. Es gibt einige Striche, aber die hätte ich auch ohne Corona gezogen. Wir spielen das komplette Stück.

Das in etwa wie lange dauert?

Rund drei Stunden – einschließlich Pause.

Drei sehr finstere Brutto-Stunden: Ein um sein Lebensglück betrogener Barbier kehrt nach London zurück und meuchelt die, die sein Glück und sein Leben zerstörten. Und seine neue Lebensgefährtin verarbeitet sie zu Pasteten, die sich verkaufen wie geschnitten Brot.

Ja, das macht Sabine Töpfer als Mrs. Lovett wirklich großartig. Wie überhaupt Ensemble und Gäste über sich hinaus wachsen in diesen Rollen – was mir immer extrem wichtig war in meiner Zeit als Chefregisseur am Haus. Und der Erfolg von Produktionen wie „Jekyll und Hyde“ zeigt: Mord und Totschlag gehen in Leipzig immer.

„Sweeney Todd“ in der Musikalischen Komödie, Inszenierung: Cusch Jung auf der Bühne und in den Kostümen von Karin Fritz. Es dirigiert Stefan Klingele: Premiere ist morgen, 26. Juni, 19 Uhr, Weitere Vorstellungen in dieser Saison: 27., 29. Juni, 2., 3., 4., 20., 21. Juli; Karten und Infos gibt’s unter der Telefonnummer 0341 1261261 oder auf www.oper-leipzig.de

Von Peter Korfmacher