Er gehörte zum festen Bestand in den Bücherregalen auch nur halbwegs literaturinteressierter DDR-Bürger: der brasilianische Schriftsteller Jorge Amado (1912 – 2001). Politisch ganz auf marxistischer Linie, poetisch in der großen südamerikanischen Erzähltradition wurzelnd, erfreute sich vor allem des Autors rund 70 Seiten schmales Büchlein „Der gestreifte Kater und die Schwalbe Sinha“ einiger Beliebtheit. Dass die auch über die Jahrzehnte anhielt, beweist jetzt Steffi Lampe: Am Montag präsentierte die Leipziger Figurenspielerin Amados Text auf der Terrasse der Moritzbastei. Als Live-Spiel-Hörbuchpremiere mit Musik und Bildprojektionen.

Letztere nun verdanken sich vorrangig den in ihrer Wirkung wirklich erstaunlich jung gebliebenen Zeichnungen Carybés, einem Landsmann Amados, der die Geschichte schon bei ihrem Erscheinen 1976 mit diesen charmanten, farbigen Illustrationen versah, die dann auch in der DDR-Ausgabe erfreuten (bei Volk und Welt erschienen).

Ein Gleichnis über die Ungleichheit und die Liebe

Illustrationen, die jetzt Steffi Lampe bei ihrer Bühnenpräsentation zum Leben erweckt. Mit Overhead-Projektionen, Klanginstallationen, Lesestimmen und Musik von Annelie Matthes an Oboe und Flöte. Eine Melange aus Konserveneinspielungen und Livespiel und eine Inszenierung (Regie: Kristine Stahl), die durchs Geschehen schlendert, wie der titelgebende Kater durch jenen Park, in dem er seiner großen Liebe begegnet, der Schwalbe Sinha.

Amados Geschichte changiert zwischen milder Fabulierfreude und ebensolcher Melancholie. Sie ist ein Gleichnis über die Ungleichheit. Und über die Liebe, die sich darüber hinwegsetzt. Oder eben auch nicht. Dass die etwaige, auch kritisch gemeinte Gesellschaftsmetapher der Fabel im Wechsel auf Katersamtpfötchen daher tappst oder in Schwalbenherzenseinfalt dahin flattert, harmoniert mit der Art und Weise, wie Lampe sie kredenzt.

Die Jahre flattern davon – und die Utopien wohl auch

Der Abend färbt sich darüber in eine wohlig milde Stimmung, die sich sicher auch den (Lese)-Erinnerungen eines Publikums mit verdankt, das weitgehend alt genug ist, um in Amados Buch schon kurz nach dessen Erscheinen geblättert zu haben. Was freilich nichts (oder zumindest nicht viel) zur Sache tut. Lampe jedenfalls hat eine kleine Erzählung als kleine poetische Spielerei auf die Bühne gebracht. Es schnurrt der alte Kater Nostalgie. Dem Schwälbchen nachblickend, das davon flattert wie die Jahre es taten. Und die alten Utopien wohl auch.

Weitere Aufführungen am 16. und 19. September, 20 Uhr, Gaststätte Gambrinus, Odermannstraße 12

Von Steffen Georgi